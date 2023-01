Ce samedi 28 janvier, le XV de France avait ouvert son entraînement au public pour la deuxième et dernière fois cette semaine. Une occasion que les nombreux amoureux du rugby de Capbreton et ses alentours ont saisi pour montrer leur soutien. Les Bleus ont fait vibrer les coeurs et les cordes vocales des supporters !

"Allez les Bleus, allez les Bleus", voilà ce qu'on pouvait entendre à plusieurs reprises autour de la pelouse et dans les tribunes du stade municipal du Bourret ce samedi 28 janvier. Malgré le froid et le temps gris, les amoureux du XV de France, équipés d'écharpes et de bonnets au couleur du pays, n'auraient loupé cet entraînement des Bleus sous aucun pretexte.

Près de 3000 personnes, venus de Capbreton et ses alentours, se sont réunies au pour montrer leur soutien et leur amour à ces Bleus qui ne cessent de les émouvoir depuis plusieurs années maintenant. Des drapeaux tricolores par centaines ornent les barrières qui longent le complexe. Tout comme les ballons et les posters qui n'attendent qu'à se faire dédicacer. Des tout-petits aux adultes, tous sont émerveillés par la venue des stars du rugby français.

Ça montre que les supporters ont confiance

Louis-Nam, 16 ans, en est le premier heureux. "Voir les joueurs et les membres du staff que l'on a l'habitude de voir à la télé venir chez nous, c'est quelque chose d'impressionnant", avoue le jeune supporter de l'Aviron bayonnais. "Mon joueur préféré c'est Antoine Dupont mais j'adore aussi Gael Fickou aussi, son style de jeu surtout et puis il joue au Racing 92, un club que j'aime bien. Ça fait plaisir de voir toute cette ambiance ici, ça montre que les supporters ont confiance et qu'on a pas peur pour le Tournoi."

La tribune du stade muncipal du Bourret était pleine pour assister à l'entraînement du XV de France à Capbreton Midi Olympique - Tristan Failler

Juste à côté de lui, Eliott, 22 ans, est un peu plus âgé mais l'état d'esprit est le même. "C'est assez excitant de les avoir ici, ca donne une autre vision des choses. On se sent plus à l'aise parce que c'est eux qui viennent chez nous. On reste en petit comité, ce qui en fait un moment plaisant car les joueurs sont accessibles." Son papa Jonathan, d'origine galloise, suit le rugby depuis longtemps et trouve que les ressources de talent dans ce groupe France sont infinies. "Cette équipe de France est magnifique. En plus, il y a vraiment de quoi faire deux ou trois équipes d'un excellent niveau. C'est franchement impressionnant !" conclut ce passionné.

A lire aussi : 6 Nations 2023 - Thibaud Flament : "Il y a peut-être un peu plus d’attentes autour de nous cette année"

Les hommes de Fabien Galthié, arrivés mardi 24 janvier à Capbreton, seront de repos ce lundi. Avant de recommencer trois jours d'entraînement, sans public cette fois. Ils s'envoleront ensuite pour Rome et l'ouverture de leur Tournoi des 6 Nations au Stadio Olimpico face à la Squadra Azzura. En terre italienne, les Bleus restent sur quatre succès consécutifs dans la compétition.