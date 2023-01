Face à Clermont il a été l'auteur d'un essai décisif juste avant la mi-temps, l’international à VII, Tevite Veredamu, se réjouissait du nouvel état d’esprit collectif qui anime le Lou depuis un mois.

Le Lou s’est imposé avec le bonus face à Clermont. Le scenario est parfait...

Il n’y a pas de hasard. C’est d’abord parce qu’on a réalisé un très gros match, notamment au niveau des avants. En mêlée, et globalement dans tous les secteurs de la conquête, noter pack a été très fort. Je peux remercier Josh Tuisova aussi pour cet essai. On a bien travaillé dans la semaine et ça a payé.

Votre dernier match à domicile en Top 14 s’était soldé par une défaite, face à une équipe dont le manager disputait aussi son premier match avec sa nouvelle équipe…

La défaite contre Brive nous a mis dans le mal, il y a eu une grosse remise en question juste derrière. Chacun a compris qu’il devait donner plus et garder la tête haute. Cela a été une bonne leçon pour nous et j’espère que désormais notre saison est vraiment lancée. Cette semaine, on ne s’est concentré que sur nous. On se doutait que Clermont allait venir avec sa plus grosse équipe possible pour décrocher un résultat, mais on a réussi à mettre notre jeu an place et à rester solide en défense.

Josua Tuisova marche sur l'eau \ud83d\udcc8

Anthony Belleau passe à travers \ud83d\udcc9

En quoi le Lou est-il une équipe différente par rapport à ce match de Brive ?

Dans la conquête au niveau des avants, d’abord, et dans l’exécution collective des tâches ensuite. Désormais, plus personne ne fait son boulot à moitié, tout le monde est à 100 %. Et ça change tout.