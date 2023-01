TOP 14 - Trop pénalisés en début de rencontre, les Tarnais ont fini par mettre leur rugby en ordre dans le sillage de leur demi de mêlée uruguayen pour prendre le meilleur sur l’UBB. Un succès qui fait du bien.

Les tops

Santiago Arata

Le feu follet sud-américain est de retour ! Pour ses retrouvailles avec les supporters de Pierre-Fabre après plusieurs semaines d’absence dues à une blessure à la main suivie d’une commotion après moins d’une minute passée sur la pelouse face à Edimbourg en Champions Cup, Santiago Arata a livré une partie étincelante face à l’UBB. Il a dynamité le jeu castrais par ses prises d’initiatives près des rucks, imprimant énormément de rythme et de vitesse à la rencontre. Ses passes lasers sont toujours aussi précises. Il a aussi su temporiser quand le besoin s’en faisait sentir, notamment en tout début de match, au plus fort de la domination girondine. C’est d’ailleurs lui qui a sonné la révolte en « breakant » pour la première fois la ligne de l’Union autour de la 20e minute de jeu.

Wilfrid Hounkpatin

Centième match sous les couleurs du CO pour le pilier droit bleu et blanc. Wilfrid a signé cette marque symbolique en inscrivant un essai dans son style si reconnaissable, tout en puissance aux abords de la ligne. Comme à son habitude, il n’a pas rechigné dans les phases de combat, en faisant une fois plus montre de ses capacités athlétiques hors normes compte tenu de son gabarit de colosse. Wilfrid a été remplacé par Levan Chilachava qui a été très performant en mêlée fermée.

Louis Bielle-Biarrey

Le jeune arrière de l’UBB a très bien vécu de ne pas être conservé dans le groupe des Bleus pour préparer l’Italie. Très en jambes, le gamin a multiplié les prises d’initiatives et a fait parler sa vitesse et sa vista. Il a réalisé le geste technique du match en réussissant à sauver de manière acrobatique en ballon botté en touche par Julien Dumora, évitant ainsi aux siens de subir une situation d’essai. Malheureusement, il s’est un peu éteint au fil du match, comme l’ensemble de son équipe. Il a eu un dernier jeu au pied malheureux, tapant directement en touche.

Le multiplex de la 16e journée de Top 14 est terminé ! ?

Castres a eu chaud, Bayonne a écrasé Brive, Perpignan s'est offert une victoire face au Stade français... Tous les résultats sont disponibles sur le site et l'appli ! pic.twitter.com/ukUmBhvrl6 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 28, 2023

Les flops

Zack Holmes

Bon face aux perches où il a réalisé un sans faute, Zack Holmes n’a pas fait oublier Matthieu Jalibert pour autant. L’ouvreur australien n’a pris aucun risque et s’est montré fade dans son animation. On le sait capable de mieux, notamment en phases offensives.

Jean-Baptiste Dubié

Pas le meilleur match de la saison pour le Bordelais. À l’image de tous les trois-quarts girondins, il n’a eu que peu d’occasions de s’exprimer. Il y aura des jours meilleurs !

Adrea Cocagi

Toujours aussi actif en défense, le Fidjien a été un peu indiscipliné. Il a râlé auprès de l’arbitre après avoir été pris en position de hors-jeu et a été logiquement sanctionné d’un carton jaune alors que son équipe était menée 12-0. Heureusement sans conséquence puisque le CO a pu inverser la tendance.

