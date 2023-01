Ronan O'Gara s'est longuement confié pour Midi Olympique sur ses débuts en tant qu'entraîneur, son passage capital aux Crusaders et son mandat actuel à La Rochelle. L'entraîneur des Maritimes veut que ses hommes soient habitués à gagner des trophées après avoir longtemps échoué en phases finales...

C'était le 28 mai 2022. Ronan O'Gara se faisait copieusement arroser d'eau fraîche par ses joueurs après la victoire monumentale des Rochelais en finale de Champions Cup face au Leinster (24-21). Les Maritimes gagnaient ainsi leur premier trophée majeur après avoir échoué en finale l'année d'avant face au Stade toulousain. Désormais couronnés, les Rochelais ont confirmé leur statut tant en championnat (3èmes) qu'en Champions Cup, où ils ont fini premiers de leur poule. Mais pour Ronan O'Gara, seuls comptent les titres.

"J’espère que ça va devenir normal pour La Rochelle d’avoir des trophées. Je n’ai pas peur de dire ça. Il y en a qui vont peut-être dire que je devrais avoir plus d’humilité mais je le dis avec sincérité. Il faut accepter que notre statut ait changé. C’est un compliment. Désormais, je veux que les grands joueurs viennent à La Rochelle pour gagner des choses. Vous savez, les meilleures équipes sont dirigées par de grands joueurs, pas par un grand manager".

Ronan O'Gara lors de son passage aux Crusaders. Dave Lintott / Icon Sport - Dave Lintott / Icon Sport

Le passage crucial aux Crusaders

Avant de rayonner sur les bords de l'Atlantique, Ronan O'Gara a forgé ses compétences d'entraîneur aux Crusaders de Canterbury entre 2018 et 2019. Une expérience aussi exotique que capitale pour l'Irlandais. "Dans mon évolution, le passage aux Crusaders a été hyper important. Ça m’a permis d’amener de la positivité dans ma vie. J’avais été formé, à l’image de beaucoup d’Irlandais, comme un "underdog" (un outsider). À l’époque, quand nous allions jouer les All Blacks, par exemple, les entraîneurs ne croyaient pas que l’on allait gagner. Pour les joueurs d’aujourd’hui, il est normal d’attendre une victoire face à la Nouvelle-Zélande. Ça ne l’était pas pour nous et c’est dommage".