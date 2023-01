TOP 14 - Barré par une forte concurrence à son poste, le talonneur du MHR Vincent Giudicelli a néanmoins su saisir sa chance la semaine dernière en signant une entrée fracassante contre les London Irish. Et aura la chance, dimanche, d’être titulaire au coup d’envoi du choc contre le Stade toulousain.

On a beaucoup parlé, la semaine dernière, de l’entrée de Cobus Reinach par rapport au fait que le demi de mêlée sud-africain, sacré champion du monde en 2019 au Japon, a renversé le cours d’une rencontre bien mal embarquée au cours de laquelle le MHR a été mené jusqu’à 21-0 sur sa pelouse par des London Irish qui n’avaient pourtant plus rien à jouer dans cette compétition. Mais tout champion du monde qu’il est, Cobus Reinach n’a pas été le seul à sonner la révolte. Comme lui, les remplaçants Forletta, Stooke, Lamositele et Giudicelli ont secoué un pack jusque là apathique. Et l’entrée du dernier cité, le talonneur Vincent Giudicelli mérite aussi d’être soulignée.

Vincent Giudicelli, talonneur du MHR s'engage à l'Aviron Bayonnais à partir de la saison prochaine jusqu'en 2026



Bienvenue chez toi, Ongi Etorri Vincent \ud83d\udd35\u26aa pic.twitter.com/M3G2oCZ9Fk — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) December 20, 2022

Car au-delà d’avoir marqué un essai à la 67ème qui permit à son équipe de revenir dans la partie, le jeune talonneur s’est illsutré par son agressivité et son dynamisme : en une mi-temps, il a joué six ballons, fait deux passes, n’a pas manqué un plaquage et s’est montré précis dans ses lancers en touche. Son entrée n’a d’ailleurs pas échappé au staff qui devrait, sauf incident, le titulariser pour affronter le Stade toulousain dimanche soir à 21 heures à Ernest-Wallon : « Vincent a fait très bonne entrée », confirmait Philippe Saint-André,"C’est quelqu’un qui met toujours beaucoup d’énergie et d’intensité dans tout ce qu’il fait, qui est très rapide. Il a marqué un essai, et il a été propre sur ses lancers. C’est pour toutes ces raisons qu’il mérite d’être titulaire ce week-end."

Bayonne, prochaine destination

Une vraie récompense pour Giudicelli qui, il faut le reconnaître, peine à trouver du temps de jeu avec la concurrence de Brandon Paenga-Amosa ou de Curtis Langdon, la bonne pioche venue de Worcester après le dépôt de bilan du club anglais. Et l’horizon n’est pas plus dégagé : si Langdon rejoindra Northampton la saison prochaine, le talonneur du XV de la Rose Luke Cowan-Dickie fera le chemin inverse. Voilà pourquoi Vincent Giudicelli a choisi de changer d’air, et de s’engager, en décembre dernier, en faveur de l’Aviron bayonnais pour les trois prochaines saisons.

Là-bas, il sera en concurrence avec Facundo Bosch (31 ans), Torsten Van Jaarsveld (36 ans) et Thomas Acquier (33 ans). Mais au vu de l’âge de ses concurrents et de son potentiel inexploité, on ne doute pas une seconde que Giudicelli verra son temps de jeu sensiblement augementer du côté de Jean-Dauger…