Top 14 - Un Lou conquérant maîtrise Clermont

TOP 14 - Pour la première de Christophe Urios sur le banc clermontois, c’est bien le LOU qui est parvenu à rester maître devant son public, dominant l’ASM avec le bonus offensif, 34-14. Les Gones se sont appuyés sur une grosse conquête et une belle défense pour dominer des Jaunards indisciplinés.

Ce derby des revanchards, cet affrontement entre voisins qui espéraient se rapprocher du TOP 6 après ce rendez-vous, a basculé en faveur des Rhodaniens. Les Auvergnats n’ont pas eu la conquête espérée, et il s’agit d’un nouveau coup d’arrêt pour la formation de Christophe Urios qui mesure la tâche à accomplir avec ce groupe. À l’inverse, les hommes de Xavier Garbajosa ont dégagé une forme de maîtrise qui n’avait pas été souvent vue cette saison, et celle-ci leur a permis d’aller chercher un succès bonifié dans les derniers instants.

L’essai de Josua Tuisova en sortie de mêlée, après un mouvement des trois-quarts et une remontée de plus de 50 mètres et ainsi venue récompenser le LOU de sa performance (79e, 32-14 puis 34-14), dans le final. Mais Lyon a aussi montré sa domination en mêlée fermée, et s’est appuyé sur une touche précise dans une partie un temps très rythmée avec deux équipes joueuses, puis qui a basculé dans sa seconde moitié sur un combat plus tactique, plus rude et plus intense dans les duels, la faute aussi aux plus nombreuses fautes sifflées.

Josua Tuisova a marché sur l'eau face à Clermont. Icon Sport - Icon Sport

Les ratés au pied de Belleau, le réalisme lyonnais

Il aura fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir le premier essai, œuvre justement du LOU après touche, sur un ballon porté conclu par Sébastien Taofifenua (30e). Et comme on disait qu’il s’agissait d’un secteur clé de cette rencontre, il n’est pas étonnant de remarquer que c’est sur une phase identique que Patrick Sobela a fait le break peut après l’heure de jeu (63e).

Une réalisation importante – comme un tournant – venant répondre à une formation de l’ASM ayant raté le coche au pied, avec deux échecs au pied d’Anthony Belleau lourds de conséquences (57e et 60e) ; dont le deuxième face aux perches ! Au total, l’ancien Toulonnais aura laissé filer 8 points, ajoutés aux 3 manqués par Jules Plisson en début de partie et lourds de conséquences, au regard du réalisme de Léo Berdeu (4/5) et Lima Sopoaga (1/1).

Léo Berdeu a été presque parfait face à Clermont. Icon Sport - Icon Sport

On n’oubliera pas de mentionner cet autre essai des Gones, inscrit par l’ancien Jaunard Tavite Veredamu, après un franchissement de William et un mouvement rapide sur les extérieurs (39e), juste avant la pause de manière à faire un premier break dans ce duel. Pas de premier succès à l’extérieur, donc, pour Christophe Urios, qui a toujours connu un échec hors de ses bases pour ses débuts sur un banc dans un club.

Et ce malgré ce sursaut en fin de partie grâce à Fritz Lee sur ballon porté (68e). Lyon fait la belle affaire, et se remet dans une dynamique positive, après son succès à Pau avant la coupure européenne. A l’inverse, Clermont ne bonifie pas sa victoire d’avant Coupe d’Europe – face à Perpignan.