Menés par un grand Facundo Isa, Toulon a fait tomber Pau à Mayol. Du côté des Béarnais, Desperes a tiré son épingle du jeu. Manu a souffert face à ses adversaires.

Les Tops

Waisea Nayacelevu

Clairement, il y a un Toulon avec et sans le Fidjien. Encore une fois, le centre a montré sa classe dans la ligne d’attaque varoise aussi bien en point d’impact que pour casser la ligne davantage. Il a offert sur un plateau un essai à Duncan Paia’aua.

Facundo Isa

En plus de Gabin Villière, c’était l’autre grand retour dans les rangs varois. Comme à l’accoutumée, l’Argentin n’a pas déçu. Auteur d’un essai en puissance qui a remis les siens dans le match, le troisième ligne est le véritable porteur de ballon de cette équipe. Il a également été précieux en défense. Le Puma a bien cru offrir le bonus offensif aux siens avant l'essai d'Ikpefan.

????? ?? ????? \ud83c\udde6\ud83c\uddf7



Grâce à ses multiples percées et son doublé ??????? ??? est élu Toulonnais du match \ud83d\udd34\u26ab#RCTSP pic.twitter.com/p3wm2DfrdV — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) January 28, 2023

Axel Desperes

Derrière un pack inspiré, et avec un Robson dans un bon joueur, le jeune ouvreur de la Section a tenu son rang. À 19 ans, il n’a pas hésité à jouer les coups à la main et s’est montré précieux face aux perches. Pour une première apparition en Top 14, dans un cadre comme Mayol, ce pur produit du Béarn s’est montré inspiré. Prometteur pour l’avenir.

Le multiplex de la 16e journée de Top 14 est terminé ! ?

Castres a eu chaud, Bayonne a écrasé Brive, Perpignan s'est offert une victoire face au Stade français... Tous les résultats sont disponibles sur le site et l'appli ! pic.twitter.com/ukUmBhvrl6 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 28, 2023

Les Flops

Anthony Étrillard

C’est toujours les talonneurs qui payent, et on aurait très bien pu montrer du doigt l’alignement varois au complet. Mais, une nouvelle fois en Top 14, les Varois ont été friables dans le secteur de la touche. Rien qu’en première période, les Rouge et Noir ont égaré trois munitions, dont une à cinq mètres de l’en-but palois.

Tumua Manu

Au centre du terrain, le Samoan a souffert de la comparaison face à ses adversaires. Au pied, il a envoyé le ballon directement en touche en première période. Une action qui aurait pu mettre les siens en difficulté. Avec le ballon dans les mains, il s’est montré peu inspiré. Il a notamment fini une action également en dehors des limites.