Castres limite la casse et s'impose face à Bordeaux

TOP 14 - Après une entame de match complètement ratée, les Castrais se sont repris pour s'imposer 23-18 dans leur antre. Les hommes de Broncan restent donc invaincus à domicile depuis décembre 2020. Les Bordelais, eux, pourront nourrir des regrets mais repartent tout de même en Gironde avec le bonus défensif.

Le CO est en mission reconquête. Onzièmes du Top 14 avant la rencontre, éliminés de toutes compétitions européennes, les Castrais n’ont plus que le championnat pour réagir. Ils sont surtout finalistes de la saison passée et ne veulent pas faire l’injure de ne pas se qualifier pour les phases finales. Le début de la reconquête donc se déroulait au stade Pierre-Fabre pour la 16ème journée de Top 14. Face à une UBB revancharde mais diminuée par l’absence des internationaux, les Tarnais l’ont emporté de justesse (23-18).

Une victoire sacrément importante car elle permet aux joueurs de David Darricarrere de remonter à la 10ème place et de rester invaincu à domicile en championnat. Les Girondins enchaînent une troisième défaite consécutive mais restent dans le top 6 avant un déplacement au Stade Français.

Une entame catastrophique puis la révolte castraise

Endormis pendant 20 minutes, les Castrais débutaient le match par le mauvais bout, enchaînant les fautes et laissant aux Girondins l’opportunité de construire leur rencontre en engrangeant des points par l’intermédiaire de Zack Holmes. Battus en mêlée, indisciplinés, les coéquipiers de Benjamin Urdapilleta étaient clairement hors du coup et le scénario des derniers matchs de Champions Cup semblait se répéter (0-12). Les Tarnais ont pourtant de la ressource et ne laissaient pas les Girondins prendre davantage le large.

En retrouvant de la consistance dans les duels, en occupant mieux le terrain, les locaux mettaient à la faute l’UBB et après une grosse séquence dans les 22 mètres, c’est le pilier Hounpakin, pour sa 100ème sous le maillot castrais, qui aplatissait le premier essai après un pilonnage de l’en-but. Le scénario changeait, Bordeaux ne tenait plus le ballon et se mettait à la faute de plus en plus. Castres revenait à deux petits points (10-12) et à la sirène, marquait le deuxième essai de la rencontre après une magnifique combinaison sur pénaltouche, convertie par Champion de Crespigny. A la pause, le CO virait en tête pour la première fois du match, 17 à 12.

Au CO, merci les gros

La deuxième période n’était pas davantage emballante. Les Bordelais n’arrivaient pas à enchaîner les phases de jeu et les défenses prenaient le pas sur les attaques. A ce jeu-là, les Castrais se montraient supérieurs, surtout grâce à un paquet d’avants dominant. En conquête d’abord, les Tarnais trouvaient les solutions et dominaient les débats. Benjamin Urdapilleta marquait vite trois points de plus (20-12) dès le retour des vestiaires et le CO ne manquait pas son entame de seconde période.

Malgré la réduction de l’écart de Zack Holmes (20-15), aucune des deux équipes n’arrivaient à dompter la défense adverse. Le coaching n’y changeait rien, les petites erreurs se multipliaient, et la stratégie castraise avec du jeu à une passe, n’arrivait pas à faire davantage la différence. L’UBB s’employait à bien défendre, sans être non plus ambitieux.

Finalement, à deux minutes du terme, Bordeaux avait la possession dans les 22m et choisissait de prendre les points sur une faute castraise. 23 à 18, les Girondins revenaient à cinq points et avaient virtuellement le bonus défensif. Un scénario qui contenta tout le monde car sur la dernière action de la rencontre, le demi de mêlée remplaçant bordelais, Zabalza, décidait de taper en touche et d’en rester là. Castres remportait ainsi son premier match depuis le 4 décembre, préservait son invincibilité à domicile en Top 14, et dépassait Clermont au classement (10ème avec 32 points, huit longueurs derrière le sixième). Pour l’UBB, le point précieux du bonus défensif comptera en fin de saison. Il permet aux Bordelais-Béglais de rester dans le top 6 avant un périlleux déplacement au Stade Français.