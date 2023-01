Rugby à 7 - Les Bleus s'imposent sur le gong et sont en demi-finale

En quart de finale du tournoi de Sydney, les Bleus se sont imposés 17-14 face à l'Australie au terme d'un match au suspens insoutenable. Thomas Carol a passé le drop de la victoire après la sirène pour qualifier son équipe dans le dernier carré.

Dans la nuit, les Bleus s'étaient inclinés face aux Fidji et terminaient donc deuxième de leur poule et devaient affronter, tout comme l'équipe féminine, l'Australie sur ses terres, en quart de finale. Au terme d'un match ultra serré qui a vu Theo Forner inscrire un doublé face aux locaux de l'étape, tout s'est joué sur la dernière possession.



Une fois n'est pas coutume, les Bleus ont choisi de prendre les points après avoir obtenu une pénalité sur la sirène et Thomas Carol s'est chargé de passer le drop entre les perches afin de composter le billets des Bleus pour le dernier carré du tournoi.



Prochain rendez-vous, demain à 6h06 heure française pour une demi-finale qui s'annonce tout aussi explosive face à la Nouvelle-Zélande.