RUGBY À VII - En battant l'Australie lors du quart de finale de l'étape de Sydney (10-5) l'équipe de France féminine à VII a réalisé un très bel exploit et se qualifie pour les demi-finales. L'équipe masculine joue e son côté son quart de finale en fin de matinée.

Elles sont en demi ! Après avoit battu le Japon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée et avoit connu une défaite face à la Nouvelle-Zélande, l'équipe de France féminine à VII a hérité de l'Australie en quart de finale de l'étape de Sydney à VII. Mais face aux championnes du monde et devant le public australien, les Françaises ont réalisé l'exploit de s'imposer au terme d'un match accroché (10-5). Un succès qui lmeur permet d'avancer jusqu'au stade des demi-finales, où elles retrouveront les États-Unis. Cette rencontre se jouera dimanche à 5h44.

L'équipe de France masculine s'est, elle , qualifié pour les quarts de finale après avoir terminé deuxièmes de leur poule derrière les Fijdi. Ils affrontent eux aussi l'Australie à 11h03.