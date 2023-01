PRO D2 - Pour sa première feuille de match chez les professionnels, Valentin Gayraud a eu l’occasion de jouer une grosse demi-heure. Le troisième ligne de 20 ans vit un petit rêve éveillé, avec la victoire au bout.

Au regard de la première mi-temps, peut-on dire que le SUA s’en sort bien ?

Quand on regarde la première mi-temps, oui. Mais à la mi-temps, on s’est promis d’améliorer notre défense. Ils jouaient très bien derrière. Nous avons donc pris la décision de moins gratter les ballons et de plus nous répartir sur la ligne défensive. Après, la clé, ça a été la discipline en seconde période.

Vous battez enfin un gros à domicile à Armandie…

C’est une priorité pour nous. Gagner ici, c’est primordial. Je trouve qu’on ne s’en sort pas trop mal.

Tout ce qu'il fallait retenir de cette soirée de Pro D2 ! \ud83d\udc47https://t.co/AECzobaaPq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 27, 2023

Il s’agissait de votre premier match. Une rencontre avec beaucoup de rythme. Comment vous êtes-vous senti ?

Je me suis senti très bien. Il a fallu beaucoup plaquer et j’adore ça. Après, en ce qui concerne ma première à Armandie, je suis très content. Jouer ici, c’est mon rêve depuis tout petit. Donc je suis très heureux d’avoir porté ce maillot, dans ce stade. Moi, je viens d’un club à côté. Donc quand on vient à Armandie, c’est toujours une immense joie. Je viens avec ma famille depuis toujours, avec des étoiles dans les yeux… Désormais, il faut que je m’affirme.

Avez-vous été surpris de rentrer si tôt dans le match ?

Un peu oui, je ne m’y attendais pas. Mais je m’étais préparé à toutes les situations. Donc finalement, j’ai été surpris mais surtout heureux.

On vous a vu à l’aise en défense, mais aussi beaucoup sollicité en touche. Vous aviez pas mal de responsabilités pour une première…

À l’entraînement, je suis avec les pros depuis plus d’un an. J’apprends avec eux chaque jour et je connais les combinaisons. Donc ça n’a pas été difficile.

Ça bougé en fin de partie sur les pelouses de Pro D2 ce soir ! \ud83d\udc40https://t.co/PJRbWw5rl0 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 27, 2023

Avez-vous été surpris par le rythme de ce match ?

Un peu, si. Cela va beaucoup plus vite que chez les espoirs. Il faut être constamment dans l’analyse. Les temps de jeu se répètent et l’intensité est beaucoup plus haute.

D’autant plus qu’il s’agit sans doute de la rencontre à Armandie où l’on a vu le plus d’intensité cette saison…

Effectivement, les Biarrots nous ont beaucoup baladés sur le terrain, de droite à gauche. Ils sont rarement sortis de leur camp par le pied. Ils ont joué de partout. Donc oui, il y a eu beaucoup d’intensité.

Votre père a foulé cette pelouse. Vous a-t-il envoyé un petit message avant le match ?

Oui, bien-sûr. Il m’envoie toujours des petits messages. Donc oui, j’ai eu mon petit message avant le match.