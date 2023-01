INTERNATIONAL - Coupable d'avoir offert une banane à son coéquipier Cherif Traorè lors d'un "secret Santa", l'international Italien Ivan Nemer (24 ans, 11 sélections) a été suspendu jusqu'à la fin de la saison par la Fédération Italienne de Rugby (FIR). La sanction a été prononcée par le Tribunal Fédéral et le joueur a renoncé à faire appel.

La sanction est finalement tombée pour le pilier de Benetton Rugby, Ivan Nemer. Ce dernier avait offert le 20 décembre dernier une banane comme cadeau de Noël à son coéquipier Cherif Traorè. Un geste qu'a largement condamné Traorè sur les réseaux sociaux, et qui n'est pas resté impuni par la Fédération Italienne de Rugby. Dans un communiqué, la FIR indique que Nemer était suspendu jusqu'au 30 juin 2023, soit jusqu'à la fin de la saison. Le joueur a renoncé à faire appel de la décision.

Dans ce communiqué, Nemer a demandé à faire cette déclaration : « Le racisme n'a pas et n'aura jamais de rôle dans ma vie, comme il ne devrait en avoir dans la vie d'aucun d'entre nous. Je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé, pour la bêtise de mon geste, pour le mécontentement causé à un ami, pour avoir causé des dommages à mon équipe, mes coéquipiers, le pays que je représente et le jeu que j'aime. Je viens d'un pays multiculturel comme l'Argentine, où les cultures se mélangent depuis plus d'un siècle, et j'ai toujours partagé le vestiaire et le terrain avec des coéquipiers et des amis du monde entier.

Ce qui s'est passé ne me représente pas, mais en même temps cela doit me faire réfléchir et nous faire réfléchir sur tout ce qu'il reste à faire pour changer notre culture, surmonter les stéréotypes les plus flagrants, nous rapprocher encore plus qu'il ne l'est déjà événement. J'accepte la disqualification et le processus de réintégration avec sérénité mais surtout j'ai confiance, dans les mois et les années à venir, que je pourrai contribuer par mon témoignage à sensibiliser de plus en plus de jeunes rugbymen aux enjeux qui doivent être abordés et compris pour améliorer non seulement nos sports, mais le monde dans lequel nous vivons ."