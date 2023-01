Ce samedi à Capbreton, les joueurs du XV de France ont effectué un entraînement dirigé à haute intensité. Pour cette séance, les contacts et l'intensité étaient poussés au maximum pour la première et seule fois du tournoi.

"Ce sera l'entraînement le plus intense avant le Tournoi avec des contacts à 100%", voilà comment Thibault Giroud, préparateur physique du XV de France, a présenté l’entraînement à haute intensité de ce samedi 28 janvier. La volonté étant de se préparer un maximum aux conditions réelles avant de se rendre à Rome la semaine prochaine. Durant le tournoi, les Bleus auront logiquement des séquences d’intensité moindres comme l’a ajouté Thibault Giroud.

Une opposition face aux U20

Pour cette séance face aux internationaux U20 et U20 Développement, Fabien Galthié et son staff avaient choisi de travailler la fin de première mi-temps et le retour des vestiaires, avec une mi-temps de 15 minutes comprise. On se souvient que le sélectionneur avait déjà instauré un scénario similaire mais de fin de rencontre avec des points de retard contre les Bleus. Le but étant de confronter au maximum ses joueurs aux contextes de matchs et, cette fois-ci, les moments autour de la pause étaient ciblés. Sous la direction de Jérôme Garcès, les Bleus ont mis beaucoup d’intensité dans leur jeu. De longues séquences de possession dans le camp des U20 sur le plan offensif et défensivement, la notion de 100% d’intensité sur les contacts avait bien été saisie. En témoignent deux plaquages bruyants d’Anthony Jelonch en première période ou encore de Yoram Moefana lors du second quart d’heure.

Le Garrec titulaire, Atonio utilisé

En l’absence d’Antoine Dupont, parti du rassemblement pour raisons familiales qui reviendra ce dimanche, c’est Nolann Le Garrec qui a été titularisé pour cette séquence d’entraînement à haute intensité. Baptiste Couilloud, dernièrement touché (hernie-cervicale), a lui disputé plusieurs minutes également. Devant, Uini Atonio, touché au genou, a disputé l’intégralité de la première période, tandis que Sipili Falatea est lui entré pour la deuxième quinzaine avant de laisser sa place au Rochelais.