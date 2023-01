TRANSFERTS - La Section paloise poursuit son travail de structuration pour la saison prochaine. Après Lucas Rey, ce sont Youri Delhommel et Rémi Sénéca qui prolongent l'aventure.

Après avoir verrouillé ce vendredi matin Lucas Rey, l'un de ses capitaines, jusqu'en 2027, la Section paloise a annoncé en milieu de journée que les autres joueurs de première ligne Youri Delhommel et Rémi Sénéca vont également prolonger l'aventure dans le Béarn. Tout deux sont désormais liés à Pau jusqu'en 2025.

Le premier est arrivé en provenance de Montpellier en 2021. Il avait été formé à Massy, où il avait gravi les échelons jusqu'en Fédérale 1 et même en Pro D2. Le talonneur avait pris le chemin du MHR au milieu de la saison 2018-2019. Avec Pau, en un an et demi, il a disputé 34 matchs.

Le second était arrivé lui aussi à l'intersaison 2021 avant de prendre part à 27 matchs en Top 14 et en Challenge Cup. Formé à Valenciennes, le gaucher a poursuivi son apprentissage au Stade français après un passage à Lille. Et c'est à Vannes qu'il explosera à partir de 2017.

Pour rappel, la Section paloise, qui pointe à la 12e place du Top 14, se rend à Toulon ce samedi (17 heures) pour le compte de la 16e journée.