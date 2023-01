TOP 14 - Après deux semaines de compétition européenne, le Top 14 est de retour. En ouverture de cette 16ème journée du championnat, Lyon reçoit Clermont à Gerland. La Rochelle se déplace sur la pelouse du Racing 92, pour le match du samedi soir. Pour le choc c'est Toulouse qui recevra le champion de France en titre, sans certains des internationaux, restés avec l'encadrement du XV de France.

Les matchs :

Samedi 28 janvier : Lyon - Clermont à 15h00

Samedi 28 janvier : Bayonne - Brive à 17h00

Samedi 28 janvier : Castre - Bordeaux à 17h00

Samedi 28 janvier : Toulon - Pau à 17h00

Samedi 28 janvier : Perpignan - Stade français à 17h00

Samedi 28 janvier : Racing 92 - La Rochelle à 21h05

Dimanche 29 janvier : Toulouse - Montpellier à 21h05

Les arbitres :

Lyon - Clermont : M. Trainini assisté de MM. Descottes et Boyer, Vidéo : M. Péchambert

Bayonne - Brive : M. Ramos assisté de MM. Blasco-Blaqué et Puharre, Vidéo : M. Dellac

Castres - Bordeaux : M. Praderie assisté de MM. Cayre et Masse, Vidéo : M. Briquet-Campin

Toulon - Pau : M. Gasnier, assisté de MM. Nuchy et Bats, vidéo : M. Rebollal

Perpignan - Stade français : M. Brousset assisté de MM. Charabas et Bridoux, Vidéo : M. Sclafer

Racing 92 - La Rochelle : M. O'Keefe (Nouvelle-Zélande), assisté de MM. Marbot et Mallet Grenouillet, Vidéo : M. Grenouillet

Toulouse - Montpellier : M. Berry (Australie), assisté de MM. Rousselet et Milotte, Vidéo : M. Lafon

Les commentateurs de Canal + :

Lyon - Clermont : Commentaires : Philippe Groussard, consultant : Jonathan Wisniewski, bord terrain : Romain Lafitte

Bayonne - Brive : Commentaires Nicolas Dupin de Beyssat, bord terrain : Jenny Demay, commentaires cabine : Nicolas Fontaine

Castres - Bordeaux : Commentaires : Philipe Fleys, bord terrain François Plisson, commentaires cabine : Paul-Antoine Leclercq

Toulon - Pau : Commentaires : Amaia Cazenave, bord terrain : Thomas Perotto, commentaires cabine : Thomas Glavany

Perpignan - Stade français : Commentaires : Nicolas Souchon, bord terrain, Christophe Miedouge, commentaires cabine : Thibault Martinez-Delcayrou

Racing 92 - La Rochelle : Commentaires Bertrand Guillemin, consultant : Cédric Heymans, bord terrain : Thibault Martinez-Delcayrou

Toulouse - Montpellier : Commentaires : Eric Bayle, consultant : Marc Lievremont, bord terrain : Philipe Fleys

La stat’ : 99

En moyenne depuis le début de saison, la Section paloise effectue 99 passes par matchs. Seul, le Castres olympique fait moins bien avec 98,9 passes par matchs. La moyenne générale du Top 14 se situe à 113,6 passes par matchs, avec 5 équipes au-delà des 120 passes (Clermont, Brive, Lyon, La Rochelle, Toulouse).

Le choc : Toulouse-Montpellier

Le leader toulousain reçoit le champion de France en titre, dimanche soir en clôture de la J16 du Top 14. Sans certains internationaux tel que Dupont, Ntamack ou Marchand, les Rouges et Noirs veulent conserver leur avance sur le Stade français en tête du championnat. Pour cela, il faudra venir à bout de Montpellier, sixième avant le coup d'envoi de cette journée, et qui voudra prendre sa revanche, après sa défaite à domicile lors de la phase aller contre son adversaire du soir. Malgré l'absence de certaines stars, la rencontre s'annonce prometteuse et le combat ardu jusqu'au coup de sifflet final.