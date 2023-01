TOP 14 - Très bon depuis le début de la saison, l’Argentin, champion d’Europe avec le Stade rochelais au mois de mai dernier, s’est rapidement imposé comme le talonneur numéro un dans l’effectif bayonnais, où il semble particulièrement épanoui.

À quoi reconnaît-on les cadres à l’Aviron bayonnais ? Facile, ils sont alignés sur chaque match à domicile. Mais encore ? Au moment où arrive le Challenge européen - une compétition où les Basques n’ont aucune ambition - les titulaires indiscutables de l’effectif bleu et blanc sont mis au repos, choyés, soignés et passent deux semaines loin des terrains. Facundo Bosch, est de ceux-là.

Comme Camille Lopez, Thomas Ceyte, Pierre Huguet, Rémy Baget ou Sireli Maqala, le talonneur argentin a passé les quinze derniers jours sans jouer, ce qui lui a permis de souffler un peu, après une première partie de championnat pendant laquelle il a été très utilisé (12 apparitions en Top 14, 11 titularisations). “J’étais aussi au repos pour le match de Bordeaux, car j’avais reçu un coup à l’épaule, précise-t-il. Ça m'a fait du bien de couper. J’ai eu pas mal de soins pour bien revenir et j’ai pu faire un peu de course pour rester fit.”

Numéro un au poste

Arrivé cet été dans les valises de Grégory Patat, Facundo Bosch est vite devenu le choix numéro un du staff basque au talon. “Ça fait du bien, avoue-t-il. Je jouais beaucoup à La Rochelle, même si c’est Pierre Bourgarit qui démarrait les matchs importants. Après, je sais qu’à chaque rencontre je dois continuer à performer pour rester premier à mon poste. Pour le moment, le staff me fait confiance et c’est super bien. Mais ça ne veut pas dire que demain, je serai toujours le numéro un.”

Bon sur les bases du poste, le talonneur possède un certain dynamisme et une puissance ballon en main qui fait du bien au collectif bleu et blanc. Avec quatre essais inscrits, il est, à l’aube de la seizième journée, le meilleur marqueur de l’Aviron, où il a rapidement trouvé ses marques. “Le projet bayonnais me fait penser au projet rochelais à l’époque, note-t-il. J’ai vécu de très bons moments à La Rochelle et ça m’intéressait de retrouver un projet similaire. Depuis que je suis arrivé, je trouve que tout est cohérent entre ce que l’on m’a dit avant que je signe et ce qui se passe.”

Un Argentin de plus à Bayonne

En débarquant sur la Côte basque, l’ancien talonneur du SU Agen (2017 - 2019) s’est aussi ajouté à la liste des joueurs argentins passés par l’Aviron bayonnais ces dernières années. Il a ainsi pris la relève de Martin Bustos Moyano (2013-2019) ou Mariano Galarza (2019-2022). “Je connaissais un peu Mariano, raconte le natif de Necochea, une station balnéaire de la province de Buenos Aires. J’avais discuté avec lui avant de venir et il m’avait dit qu’il était hyper content ici. Il m’avait expliqué que la culture basque était très proche de la nôtre dans pas mal de choses. J’aime le partage des Basques, quand tu arrives à les connaître, l’amitié qu’ils te donnent. Ils sont hyper accueillants lorsque tu arrives à dépasser certaines barrières.”

Apprécié des supporters, Bosch rend, sur le terrain, l’énergie folle que lui offre le public bayonnais à chaque match à domicile. Et samedi après-midi, contre le CA Brive, il sera une nouvelle fois à la pointe du combat pour faire en sorte que son équipe reste invaincue à la maison, dans un match qui compte double face à un concurrent direct au maintien.