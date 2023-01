PRO D2 - Six matchs de Pro D2 se sont joués ce vendredi soir pour le compte de la 18e journée, alors que le match entre Aurillac et Grenoble a été reporté en raison de l'état du terrain. Voici les enseignements de cette soirée à enjeux.

Béziers s’adjuge la bataille du milieu

C’est le club de Béziers qui fait la belle opération face à son adversaire du soir. À la dixième place derrière son concurrent direct au coup d'envoi, le club de l’Hérault a déroulé sur la pelouse du Stade Maurice-David pour s’imposer largement 25-44. L'ASBH qui, hormis la déconvenue attendue sur la pelouse d'Oyonnax, réalise un beau passage de 2022 à 2023 poursuit sur cette belle dynamique et prend deux places au classement général.

La rencontre à venir face au club de Soyaux qui reste sur six défaites consécutives sera l’occasion pour les Biterrois de poursuivre sa marche en avant vers le top 6 du championnat. De son côté, Provence à rendez-vous avec Mont-de-Marsan et devra aller réaliser un exploit pour faire tomber l’actuel deuxième de Pro D2 sur son terrain.

Massy peut y croire

Au stade Jules Ladoumègue, c'est à un choc de mal classés auquel ont assisté les supporters massicois. Bon dernier du Pro D2, Massy recevait Montauban, seulement treizième. Et dans un match plutôt fermé, les Essonnais se sont montrés les moins indisciplinés et ont empoché la victoire (21-10). Sérieux défensivement, les hommes de Julien Maréchal ont fait la différence lors du second acte, avec notamment la très belle entrée en jeu de Gaëtan Pichon, auteur de deux essais.

Ça bougé en fin de partie sur les pelouses de Pro D2 ce soir ! \ud83d\udc40https://t.co/PJRbWw5rl0 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 27, 2023

Ces quatre points, ils sont plus que précieux pour Massy, puisqu'ils permettent aux Massicois de ne pas être décrochés dans la course au maintien. Avec la défaite de Soyaux-Angoulême sur le fil notamment, les Bleu et Noir se rapprochent à seulement un petit point des Charentais, et à huit points du premier non relégable : Montauban. Du côté des Montalbanais par contre, c'est la soupe à la grimace comme trop souvent à l'extérieur cette saison. Les hommes de PP Lafond ne prennent aucun point chez un concurrent direct et perdent leur petit matelas d'avance sur la zone rouge avant la réception de Colomiers.

Nevers historique, Vannes va mal

Jusqu'à la dernière seconde, Vannes croyait renouer avec la victoire à La Rabine et se rassurer après les défaites à Massy et contre Agen dernièrement. Mais il n'en fut rien. Une pénalité tardive de Barbier donnait en fait à Nevers sa première victoire sur la pelouse de Vannes en Pro D2 (22-24). Un scenario cruel pour les Bretons, qui ont mené de nombreuses minutes dans ce match et qui croyaient avoir fait le plus dur en passant devant au score à quinze minutes de la fin grâce à l'essai de Nathanaël Hulleu.

Après Mont-de-Marsan, Agen, c'est donc Nevers qui triomphe à la Rabine et qui met un énorme coup de massue aux Vannetais, qui sont passés de prétendants au podium à équipe en plein doute et hors du top 6. Pour Nevers, ce succès historique permet aux Nivernais de raccrocher le bon wagon et de redevenir un prétendant au top 6.

Colomiers vainqueur heureux

Avec un affrontement entre le premier et le deuxième puis entre le troisième et le quatrième, Colomiers pouvait réaliser la belle opération de la journée. C’est chose faite, le club de la colombe est allé s’imposer sur le score de 25-21 en terre charentaise face à une équipe qui n’a plus gagné depuis la fin novembre 2022. Si le club d’Occitanie a fait preuve de plusieurs imprécisions dans le jeu, et quelques points laissés en route au pied, il a profité d’un retour des vestiaires tonitruant avec deux essais coup sur coup pour renverser le score.

Il n'y aura pas de match à Jean-Alric ce vendredi soir \ud83d\ude45‍\u2642\ufe0fhttps://t.co/PvxRs3lONi — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 27, 2023

Si Angoulême avait réussi à renverser la tendance, Colomiers a inscrit un essai sur la sirène pour s’offrir un succès précieux. Avec cette victoire Colomiers se rapproche du podium de Pro D2. Il faudra donc confirmer à domicile le week-end prochain contre Montauban pour espérer monter sur une des marches en haut du classement. De son côté le club entraîné par Vincent Etcheto se dirige toujours un peu plus vers la relégation.

Carcassonne s’offre une bouffée d’oxygène :

Les hommes de la Cité s'offrent un succès précieux à la maison dans la lutte au maintien. Face à une équipe normande, les hommes de Christian Labit se sont imposés 15-3 au terme d’une partie cadenassée. Grâce à deux essais en début et en fin de partie, Carcassonne a fait la course en tête durant l’intégralité de la rencontre. Avec ce succès le club qui sera entraîné par Jean-Marc Aué remonte à la treizième place et se rapproche de son adversaire du soir. Leur prochain match, encore face à un candidat direct, à Massy sera plus qu’important pour cette formation. Trop peu menaçant dans le jeu, Rouen devra réaliser un exploit à la maison face à Oyonnax, l’ogre du championnat pour se relancer.

Agen toujours plus sérieux

Agen a très clairement une tête de sérieux outsider en Pro D2 cette saison. Les Agenais ont encore glané un succès de prestige, ce vendredi, en s'imposant face à Biarritz à Armandie (27-17). Alors que le SUA peine à trouver de la régularité à domicile depuis le début de saison, cette victoire à beaucoup de sens, surtout quand on sait qu'elle permet aux hommes de Bernard Goutta d'intégrer le podium juste devant Colomiers.

Après le point de bonus offensif pris contre Rouen et la victoire à l'arraché à Vannes, Agen semble sur une grosse dynamique et pourrait faire trembler du monde en fin de saison. Biarritz a su s'accrocher mais a manqué de peu le point de bonus défensif. Pourtant, les Biarrots ont eu les occasions et peuvent avoir des regrets.