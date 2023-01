Pro D2 - Les Essonniens décrochent un précieux succès devant les Sapiacains (21-10). Dans un match d’abord cadenassé, ils ont su capitaliser par la botte de Romain Clouté en première période. Avant de profiter d’un doublé de leur meilleur marqueur Gaëtan Pichon dans le deuxième acte. En face, Montauban repart à vide du stade Jules Ladoumègue. Tandis qu'avec ce succès, Massy ne se laisse pas complètement décrocher en bas de classement !

En bas de tableau, se disputait un match primordial dans le cadre de la lutte pour le maintien, entre Massy et Montauban.

Le réalisme est essonnien

Dans ce duel de fond de classement, les deux équipes cherchent d’abord à pousser l’adversaire à la faute. Les locaux prennent les devants dans cette rencontre, notamment dans l’aspiration d’une mêlée dominante et d’une touche sapiacaine un peu déréglée. Massy mène ainsi 9-0 à la pause, des points marqués uniquement par le pied de Romain Clouté (4e, 11e, 19e). Les Essonniens capitalisent alors sur l'indiscipline des Sapiacains, notamment dans le secteur de la mêlée fermée. De leur côté, les Montalbanais tentent d’abord de profiter d’un temps fort en tapant une pénalité en touche. Mais ils perdent le contrôle de l’ovale (7e) avant de manquer la cible sur une tentative de pénalité de Tedo Abzhandadze (34e).

Un doublé pour Gaëtan Pichon

Dans le deuxième acte, les Sapiacains s’appuient d’abord sur une solide défense. Les Massicois passent la ligne d’en-but en force mais la défense montalbanaise empêche d’aplatir l’ovale (44e). Puis un bon grattage de Fred Quercy annihile l’offensive (47e). Et alors que les locaux viennent de vivre un temps fort sans scorer, un essai du Sapiacain Paul Bonnefond (49e) semble relancer la partie. D’autant plus que Dion Oulai récolte un carton jaune et laisse Massy à 14 contre 15. Paradoxalement, ce sont les Essonniens qui vont se libérer en infériorité numérique. Avec leur pile électrique de demi de mêlée Gaëtan Pichon. Le n°9 s’offre un doublé (58e et 74e), signant son 7e essai personnel cette saison et permet à son équipe de prendre le large (21-5). Massy valide ici sa cinquième victoire de la saison mais résiste surtout au retour de Montauban en fin de partie. Un essai de Maxime Mathy (79e) et une ultime tentative de ballon porté ne permettent en effet pas aux visiteurs de revenir dans le bonus défensif. Massy s’impose 21-10. Une victoire qui permet au moins de maintenir l’espoir de maintien. Et qui finalement met un peu la pression sur Montauban.