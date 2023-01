Pro D2 - Carcassonne domine le vent et Rouen Normandie dans un match fermé et se donne de l'air au classement

Pro D2 - Carcassonne réalise la bonne opération de la 18e journée dans le bas du classement en se défaisant de Rouen Normandie (15-3) à Albert-Domec dans un match très fermé. Le vent a été le principal acteur de la rencontre et ce sont les Audois qui ont mieux su le gérer. Les Jaunards s'éloignent de la zone rouge et se rapprochent de... Rouen, 12e.

Les conditions climatiques difficiles au cours d'un mois de janvier ne sont guère surprenantes mais ce n'est pas une raison pour les minimiser. Alors que la rencontre de 19h entre Aurillac et Grenoble avait dû être reportée à cause d'un terrain gelé par endroits, l'affiche entre l'US Carcassonne et Rouen Normandie pour le compte de la 18e journée n'avait aucune raison de l'être. Mais les joueurs savaient que le vent aurait son mot à dire. Ils ne s'étaient pas trompés.



Le tirage au sort et les choix des capitaines avaient fait en sorte que Rouen Normandie débutait la rencontre avec un vent favorable. Et cela se concrétisait rapidement, non par des points, mais par une occupation normande du camp adverse de tous les instants. Le jeu au pied de Franck Pourteau faisait des merveilles avec notamment un 50-22 réussi depuis ses propres 22 mètres. Mais dominer territorialement n'est pas concrétiser. Et à ce jeu-là, Carcassonne se montrait redoutable en convertissant en points une micro-présence dans les 50 m du RNR.

Samuel Marques décisif

Le match basculait dès la 9e minute grâce à l'inspiration du demi de mêlée de Carcasonne,Samuel Marques, très lucide quant à la tactique à adopter un jour de vent. Il profitait d'une faute au sol rouennaise sur les 22m pour jouer rapidement le coup franc et ouvrir petit côté. Reynaud et Jasmin servaient de relais et envoyaient Maxime Gianet à l'essai. (7-0, 9e minute). Le reste de la première période passait longuement, entre imprécisions dans les phases de conquêtes et dans les intentions, mises à mal par le vent, le pire ennemi du sportif, et de loin, parmi les aléas climatiques. Toutefois, Franck Pourteau profitait d'une faute au sol de l'USC pour ouvrir le compteur de Rouen dans cette première mi-temps. Les seuls points que marqueraient les Normands ce soir.

La seconde période posait la question de savoir comment les deux formations allaient gérer l'inversion du vent. Devant au score malgré le vent, les Audois semblaient avoir fait le plus dur. Les premières minutes l'ont rapidement confirmé avec une domination territoriale forte, marquée par les tentatives dignes de Sisyphe des joueurs de Nicolas Goidgnon de remonter le ballon à la main jusque dans la moitié carcassonnaise. Volonté normande balayée par chaque petit coup de pied de l'USC qui se transformait en ballon long.

Un second acte du même acabit

Fort de sa présence de presque tous les instants dans le camp de son adversaire, le Carcassonne de Christian Labit passait une pénalité par Christopher Hilsenbeck pour se donner plus d'air, comme s'il en était besoin (10-3, 60e). En toute fin de rencontre, les Audois marquaient même un second essai par le revenant Jordan Puletua pour donner de l'ampleur à cette rencontre perturbée par les éléments (15-3, 78e).

Ce succès carcassonnais permet de fructifier le nul réalisé à Grenoble (15-15) le 13 janvier et de remonter un peu au classement, quittant la 14e place pour la 13e. De son côté, Rouen Normandie a manqué l'occasion de prendre une troisième victoire à l'extérieur cette saison et voit son adversaire du soir revenir à 4 points.