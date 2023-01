PRO D2 - Le match de la 18e journée de Pro D2 entre Aurillac et Grenoble pourrait être reporté dans les prochaines minutes par la Ligue Nationale de Rugby. Initialement prévue à 19 heures, en ouverture de la soirée, la rencontre est menacée par le gel qui rendrait la pelouse impraticable.

L'hiver est rude à Aurillac, et cela pourrait avoir des conséquences. Alors qu'une rencontre de Pro D2 est programmée à 19 heures entre le Stade aurillacois et le FC Grenoble à Jean-Alric, il est possible que la rencontre soit reportée dans les minutes qui arrivent. En effet, en raison des conditions climatiques dans le Cantal, la pelouse est gelée et pourrait être jugée impraticable à la bonne tenue d'un match de rugby. Plus d'informations devraient parvenir prochainement. Ce match doit opposer deux équipes en quête de certitudes, puisqu'elles restent toutes deux sur deux matchs sans victoires en championnat : deux défaites pour Aurillac et deux nuls pour Grenoble.