CRISE FFR - Président de la Fédération Française de Rugby depuis décembre 2016, Bernard Laporte a annoncé sa démission ce vendredi, après les différentes affaires qui ont secoué le rugby français dernièrement. L'occasion de revenir sur plusieurs chiffres marquants de son mandat.

6 ans et 1 mois de présidence

Le 3 décembre 2016, Bernard Laporte était élu à la tête de la Fédération Française de Rugby, après que sa liste ait obtenu 52,6 % des voix lors de l'élection du nouveau comité directeur. L'ancien sélectionneur des Bleus restera six ans et un mois en tant que Président, jusqu'à ce vendredi donc, où il a annoncé sa démission après avoir appris la volonté des clubs amateurs de ne pas désigner Patrick Buisson comme Président Délégué. Évidemment, tout cela fait suite aux différentes affaires qui ont concerné Laporte ces derniers temps, et notamment sa récente condamnation prononcée par le Parquet National Financier, pour laquelle il a interjeté appel.

2 ans de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende

Lors d'un procès largement médiatisé, qui a entraîné son déclin, Bernard Laporte a été condamné à deux ans de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende. Il avait été déclaré coupable de prise illégale d'intérêts pour la signature au nom de la FFR du contrat avec Altrad Investment Authority (AlA), coupable du délit de trafic d'influence, de corruption passive pour quatre interventions, délit de recel d'abus de biens sociaux. Il a aussi été condamné par le Tribunal à deux ans d'interdiction de gérer une société commerciale, privation de droits d'éligibilité pendant deux ans. Enfin, Bernard Laporte a été condamné à payer 5 000 euros d'amende à Anticor, partie civile, ainsi que 1 euro à la Ligue nationale de rugby, également partie civile.

3 sélectionneurs

Au cours de son mandat, Bernard Laporte a travaillé avec trois sélectionneurs du XV de France. Lors de son arrivée, Guy Novès bouclait sa première année à la tête des Bleus. La cohabitation ne durait au final qu'un an, puisque Laporte annonçait le limogeage de Novès en décembre 2017, à cause des mauvais résultats de l'équipe. Jacques Brunel arrivait alors, mais les résultats ne furent guère mieux. En 2019, Laporte milite pour l'arrivée de Fabien Galthié dans le staff des Bleus. Assistant de Brunel lors de la Coupe du monde 2019, l'ancien demi de mêlée était nommé sélectionneur en 2020. Son mandat est, pur le moment, une réussite.

2 titres mondiaux avec les U20 et 1 grand chelem avec les Bleus

Les heures ont été dures à la fin des années 2010 pour le XV de France. Lors de son mandat, Bernard Laporte a dû gérer les différentes crises sportives, avec de trop nombreuses défaites bleues. Au final, un seul Tournoi des 6 Nations aura été remporté par le XV de France sous sa présidence : celui de 2022, année de grand chelem. Ironie de l'histoire, il s'agit donc du dernier Tournoi de son mandat de Président. Aussi, il ne faut pas oublier que Laporte a aussi connu le succès avec les Bleuets. Avec une génération dorée, les moins de 20 ans remportaient deux championnats du monde successivement (2018 et 2019), dont une organisée en France (2018), après le désistement de dernière minute de l'Argentine.