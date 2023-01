CRISE FFR - Ce vendredi matin, en comité directeur de la Fédération, bien qu’absent physiquement Bernard Laporte a présenté sa démission avec effet immédiat. Le désormais ancien président de la FFR a réagi à cette décision via un communiqué en soulignant que c'était sa volonté.

Avec la défaite du "oui" au référendum sur la désignation d’un Président Délégué en la personne de Patrick Buisson, Bernard Laporte président de la Fédération Française de Rugby a décidé ce vendredi matin de quitter ses fonctions à la tête du rugby français. Il exprime à travers un communiqué les raisons de son départ :

"Cette décision est mienne car je continue de penser que la famille du Rugby français a besoin d’unité et de rassemblement. Nous devons tout faire pour réussir les prochaines échéances sportives. Il n’y a pas de plus grande priorité à mes yeux."

Avec ce départ, le Comité Directeur élu par les clubs mènera cette Fédération jusqu’à la fin de son mandat comme le prévoit les statuts de la FFR.

L'appel à l'unité

Malgré son départ, l'ancien secrétaire d'État chargé des Sports appel à l'unité au sein de la famille du rugby français et ce notamment avant les échéances internationales des Bleus et la Coupe du monde en ligne de mire : "Nos clubs, qui votent et décident de nos statuts, auront aussi à élire démocratiquement un nouveau Président au mois de juin prochain pour terminer ce mandat. Ce devra alors être le temps du calme et de la sérénité."

Mais s'il a fini par se retirer de sa présidence, l'ancien sélectionneur, n'a pas manqué de lancer une dernière pique à l'encontre de l'opposition qui ne cesse de hurler au putsch : "L’opposition, avec retenue et sans goût pour les formules populistes, hurle au "putsch". Ce sera donc le premier putsch de l’histoire réalisé par des élus déjà en responsabilité, qui ne font que suivre les statuts et règlements de leur institution"