6 NATIONS 2023 - Tom Harrison, qui s'est fait un nom dans le cricket, devient le nouveau patron de Six Nations Rugby. Il succède au Français Benjamin Morel.

En novembre dernier, le Tournoi des 6 Nations communiquait le départ à l'issue de la saison de son patron, le Français Benjamin Morel. "Je suis à une étape de ma vie où je veux aborder d'autres projets personnels et professionnels et une année de Coupe du monde de rugby est le moment idéal pour assurer une transition en douceur et garder le rythme de notre transformation rapide", avait-il annoncé.

Ce vendredi 27 janvier, on apprend que le nouveau directeur général de Six Nations Rugby se nomme Tom Harrison. Cet ancien professionnel de cricket fut le président de la fédération anglaise et galloise de 2015 à 2022. Il est indiqué dans le communiqué publié que Morel et son successeur vont travailler ensemble dans les prochains mois pour cette transition. Ce jusqu'au 1er avril prochain, date à laquelle Harrison prendra les rênes de l'organisation.

"Tom rejoint Six Nations Rugby à un moment extrêmement excitant pour l'organisation, le rugby et ses fans, a déclaré le membre du comité directeur Ronan Dunne, qui a mené le processus de nomination. Il apporte avec lui une expérience considérable qui sera précieuse pour atteindre les objectifs de notre organisation."