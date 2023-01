XV de France - Le groupe réduit à 28, le staff garde un œil sur les absents

Depuis ce matin, les Bleus ne sont plus que 28 à Capbreton, puisque 14 joueurs ont été relâchés pour jouer en Top 14 ce week-end. Une situation à laquelle le staff tricolore est habitué et qui va permettre à certains, dont François Cros, de retrouver du rythme.

C’est devenu une habitude au sein du groupe France. Au milieu de chaque semaine, pendant les rassemblements, en vertu de la convention qui a été passée entre la LNR et la FFR, plusieurs joueurs sont mis à disposition des clubs pour pouvoir prendre part à la journée de Top 14 qui suit.

Mercredi après-midi, donc, le staff des Bleus a dévoilé la liste des quatorze joueurs qui ont quitté, dans la soirée, la côte landaise, et au petit matin, ce jeudi, ils n’étaient plus que 28 à constituer le groupe France, et ce pour quatre jours.

Labit : "Notre méthode, à 42, est très importante"

« Ce sont des habitudes que l’on a depuis trois ans et demi, rappelle Laurent Labit, l’entraîneur en charge de l’attaque du XV de France. Notre méthode, à 42, est très importante. Les joueurs ont l’habitude de travailler à 42 ou 45 joueurs pendant la semaine (quand ils sont en club, NDLR). Le week-end, ils ont des joueurs reversés avec les espoirs ou d’autres qui sont hors groupe. Là, nous sommes dans la même configuration avec les 28 qui ont un match à préparer le week-end prochain et les 14 qui retournent en club, car ils ont besoin de jouer. »

Pour faire le nombre jusqu’à dimanche, cependant, le XV de France va pouvoir profiter de la présence à Capbreton de l’équipe de France U20, arrivée hier sur la côte landaise.

Comme à chaque fois, la plupart des joueurs libérés ne comptent aucune sélection (Paul Boudehent, Louis Bielle-Biarrey, Émilien Gailleton), ou ne sont pas les premiers choix du staff dans la hiérarchie (Alexandre Bécognée, Bastien Chalureau, Dylan Cretin, Yacouba Camara, Thomas Jolmes).

Néanmoins, François Cros, qui fait partie des joueurs “premium”, lesquels restent habituellement pendant deux semaines au contact du groupe France, a lui aussi été laissé à disposition de son club, le Stade toulousain, pour ce week-end. « Nous aurons un œil sur François, comme sur chaque joueur libéré, rappelle Labit. Il est important de voir, avec leur club, comment ils performent. » De toute évidence, le troisième ligne aile, blessé au genou gauche pendant toute la première partie du championnat (désinsertion du ligament latéral interne) a besoin de retrouver du rythme. Remplaçant face au Munster la semaine passée, le flanker est rentré à l’heure de jeu contre la province irlandaise et il n’a que 23 minutes dans les jambes cette saison.

Après deux semaines de compétition européenne, notre cher Top 14 est de retour ! \ud83d\ude04https://t.co/dWNMLlVXiR — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 27, 2023

Cros a besoin de jouer

« Il était important, pour nous, qu’il ait du temps de jeu avec son équipe en championnat, estime Laurent Labit. Nous discutons avec les clubs, il y a beaucoup d’échanges entre Fabien Galthié, Ugo Mola, Raphaël Ibanez. Aujourd’hui, les choses sont faites dans de bonnes conditions et avec intelligence. Nous étions tous d’accord pour dire qu’à ce poste-là, à ce niveau-là, il faut que François emmagasine du temps de jeu. La règle de l’énergie est, pour nous, fondamentale. Elle est liée à notre jeu et au physique des joueurs. Les changements incessants dans notre championnat ne formatent pas les joueurs aux matchs internationaux où il faut être potentiellement capable de faire 80 minutes. Si, déjà, sur ces postes très exigeants un joueur n’a que 23 minutes dans les jambes, on prend un risque au départ. Nous avons donc jugé que François avait besoin de temps de jeu pour revenir avec nous. »

Si le trio Jelonch-Alldritt-Ollivon s’est entraîné avec la chasuble bleue (celle des titulaires), lors de l’entraînement à haute intensité de mercredi après-midi, Cros sait qu’un ticket pour Rome pourrait passer par une prestation aboutie, dimanche soir, lors de la réception de Montpellier. Affaire à suivre.