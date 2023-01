Le président de la Ligue Ile-de-France, Florian Grill, principal opposant à la majorité Laporte souhaite que l'avis majoritaire des clubs soit pris en compte. Il demande que des élections pour une nouvelle présidence à la FFR soient organisées le plus rapidement possible.

Ce jeudi midi, la désignation de Patrick Buisson par Bernard Laporte en tant que président délégué a été rejetée lors du référendum. Les clubs ont voté "non" à 51,06%. "Je tiens tout d’abord à souligner la participation massive, plus de 90 % (des voix) c’est quand même très représentatif. Cette victoire du non (à 51 %) est d’autant plus marquante, significative et même représentative qu’elle est certainement minorée par la proximité de la Coupe du monde que la France organisera en septembre prochain. Ce vote est un signal fort envoyé par les clubs qui souhaitent clairement du changement et des élections.", explique Florian Grill, principal opposant au clan de Bernard Laporte.

Une élection pour désigner un nouveau président à la tête de la FFR

Pour respecter les votes des clubs, Florian Grill demande une nouvelle élection :"Pour faire écho à ce résultat, nous demanderons au comité directeur de respecter le vote des clubs et de faire preuve de responsabilité en organisant des élections dans un délai de six semaines, conformément aux statuts. Le comité directeur a toute latitude pour décider de ce qui va se passer, qu’il le fasse en conscience des enjeux et en responsabilité. Ceux qui le composent aiment le rugby et sauront, j’en suis certain, prendre leurs responsabilités. Je le dis avec beaucoup d’humilité : il faut écouter la démocratie et les clubs. Encore une fois, que le Comité directeur soit aligné avec les clubs, comme nous l’aurions été en cas de "oui".", assure le président de la Ligue Ile de France avant d'ajouter : "Je ne me situe pas comme s’il s’agissait d’une victoire ou défaite. Je le répète, c’est l’expression de la parole des clubs et il faut la respecter. Devant nous, des choses importantes se profilent. Alors, que tout le monde s’unisse et se réunisse enfin pour porter le rugby français. Que l’intelligence et l’unité prévalent. Il faut préserver nos Bleus. Montrons nos valeurs. Enfin, j’ai une pensée pour Patrick Buisson. C’est quelqu’un qui a pris de bonnes décisions (Nationale) pour lesquelles j’ai pu voter favorablement et d’autres moins bonnes (la réforme des compétitions régionales) auxquelles je me suis opposé. Ce référendum n’est certainement pas un vote contre lui. »