Quelques victoires à l'extérieur dont la surprise biarrote sur la pelouse d'Armandie, Oyonnax enchaîne contre Mont de Marsan et Aurillac se remet sur les bons rails en battant Grenoble... Découvrez nos pronostics pour la 18ème journée de Pro D2 !

Oyonnax - Mont-de-Marsan

Qui arrêtera le leader oyomen ? 11 succès consécutifs pour les pensionnaires de Charles Mathon et une domination sans pareille dans ce championnat qu'ils dominent outrageusement. Il faudra beaucoup de courage, de précision, d'engagement, en somme de tout, pour que Mont-de-Marsan fasse tomber un monstre qui semble intouchable. Le dauphin et finaliste l'an passé a pourtant de nombreuses armes et une très grosse dynamique pour espérer cela. Mais dans un environnement qu'Oyo connaît trop bien, pour nous la tâche semble compliquée côté Montois.

Victoire d'Oyonnax

Aurillac - Grenoble

L'heure du rebond pour les Cantaliens ? Alors dans le Top 6 il y a peu, Aurillac a connu deux défaites en 2023, dont une qui est venue rompre sa série d'invincibilité à domicile. Les hommes de Roméo Gontinéac veulent donc renouer avec la victoire dans leur antre de Jean Alric. En comptant entre autres sur la botte de leur ouvreur Marc Palmier, les locaux devront s'attendre à une adversité redoutable. Restants sur deux matchs nuls contre Carcassonne et Provence, les Isérois voudront faire en sorte que la pièce tombe du bon côté cette fois. On sent encore une fois un match difficile pour Aurillac, mais la (courte) victoire devrait être au bout.

Victoire d'Aurillac

Provence - Béziers

Le duel du ventre mou saveur provençale ? 9ème Provence, Béziers est 10ème, voilà les classements de chacune des deux équipes avant cette 18ème journée. Les hommes de Mauricio Reggiardo se doivent de réagir après un nul et deux défaites. Un succès leur permettrait de distancer un tout petit peu Béziers. L'ASBH qui, de son côté, hormis la déconvenue classique à Oyonnax réalise un beau passage de 2022 à 2023. La dynamique est clairement biterroise mais Provence doit se refaire, nous tentons la grosse côte du match nul.

Match nul

Massy - Montauban

Massy pour respirer ou Montauban s'échappe ? Le promu et dernier massicois reçoit Montauban 13ème. Des Montalbanais qui n'ont obtenu qu'un seul succès loin de leur terre, c'était chez le voisin columérin. Un coup en région parisienne leur permettrait ici de s'extirper encore un peu plus de cette zone maudite. Mais Massy ne lâchera rien et voudra surfer sur sa belle performance face à Vannes. On sent le match serré, pour autant nous voyons un coup réalisé par Montauban.

Victoire de Montauban

Nathanael Hulleu, sérial marqueur du RC Vannes avec 7 essais inscrits Icon Sport

Vannes - Nevers

Grimper dans le Top 6 ? Les Bretons sont actuellement septièmes au classement juste derrière Grenoble. Nevers, plus bas, a résisté un peu plus que les autres équipes à la venue d'Oyonnax, bien que défaits. Ils se déplacent à la Rabine avec la volonté de montrer que leur place est plus haute. D'autre part, ils restent sur un succès contre Soyaux-Angoulême (26-20). Les Vannetais sont eux sur quatre défaites en 5 matchs dont une sur la pelouse de Massy. Ils ont ici une possibilité de se remettre la tête à l'endroit et par la même occasion de se faire, pourquoi pas, une petite place dans le top 6.

Victoire de Vannes

Soyaux Angoulême - Colomiers

Colomiers a tout a gagné ! Cette semaine, le calendrier peut profiter à la Colombe. Le 1er et 2ème s'affrontent, tout comme le 3ème et 4ème. Une aubaine peut se produire si les résultats leurs sont favorable et surtout si ils s'imposent en terre angoumoisine. Il faudra donc s'appliquer pour réaliser possiblement le bon coup de cette soirée Pro D2. Mais Soyaux ne lâchera rien et plus que jamais, ils voudront mettre fin à cette série de défaites qui dure depuis le 1er décembre dernier. Pour nous Colomiers a des chances de l'emporter bien que Soyaux soit favori. On tente la victoire à l'extérieur.

Victoire de Colomiers

Carcassonne - Rouen

Les Audois pour un 6/6 face à Rouen ? La statistique est impressionnante. Depuis 2019, toutes les confrontations entre les deux équipes ont été à la faveur de l'US Carcassonne. 5 victoires sur 5 possibles. Est-ce une nouvelle défaite qui attend Rouen ? Les Normands se sont en tout cas imposés chez les deux promus cette saison, sans ramener le moindre point des autres déplacements. Les hommes de la Cité trouveront les ressources pour l'emporter et poursuivre la série, selon nous.

Victoire de Carcassonne

Agen - Biarritz

Ce choc entre le 3ème et 4ème est donc l'affiche logique de cette 18ème journée. Les amateurs de rugby devraient prendre du plaisir devant deux équipes joueuses. Ce duel s'annonce clairement serré en tout point. Avec 1 unité d'écart, aucun de ces deux clubs historiques ne voudra lâcher la moindre miette à son ennemi du jour. Cette rencontre se jouera sur des détails, des coups d'éclat. Agen détient un bilan neutre à Armandie (4 victoires pour 4 défaites), Biarritz a donc un coup à jouer. Encore une fois, au vu du profil de ce match et des individualités de part et d'autre, nous tentons la surprise biarrote pour agrandir l'écart.

Victoire de Biarritz