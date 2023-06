Les compositions officielles de la 18e journée de Pro D2

Comme chaque semaine, découvrez les compositions et les infirmeries des équipes qui vont disputer la 18ème journée de Pro D2.

Aurillac - Grenoble

La composition d'Aurillac : 15. Neisen ; 14. Gogoladze, 13. Niko, 12. Powell, 11.Coertzen ; 10. Palmier, 9. Delarue ; 7. Cambon, 8. Tison (cap.), 6. Masterson ; 5. Singer, 4. Dodson ; 3. Kartvelishvili, 2. Smith, 1. Plantier.

Remplaçants : 16. Nioradze, 17. Rodgers, 18. Javakhia, 19. Tivoli, 20. Alania, 21. Aucagne, 22. Yobo, 23. Daniel-Messein.

Infirmerie : Beka Shvangiradze (genou) sera indisponible durant « encore deux mois au moins », selon le staff. De leur côté, Martial Rolland, Gauthier Minguillon et Steve Moukete sont toujours en réathlétisation. Cette semaine, petites douleurs musculaires pour Maxime Profit, Lucas Vaccaro ou encore Latuka Maituku. À noter les retours aux entraînements du deuxième ligne Yann Tivoli et du demi de mêlée Hugo Bouyssou.

La composition de Grenoble : 15.H. Trouilloud; 14.L. Dupont, 13.R.Trouilloud, 12.Hepetema, 11.Qadiri; 10.Fortunel, 9.F. Ezcurra; 7.Blanc-Mappaz (cap.), 8.Gray, 6.Schoeman ; 5.Muarua, 4.Lainault; 3.Montagne, 2.Sarragallet, 1.Zhvania.

Remplaçants : 16.Orioli, 17.Gauthier, 18.Aptsiauri, 19.Halaifonua, 20.Martel, 21.Escande, 22.Clément, 23.W. Hulleu.

Infirmerie : c’est sans les internationaux moins de 20 ansH.Trouilloud, Gazzotti et Massa que le FCG a préparé ce déplacement en terre cantalienne pour lequel il sera encore privé de son arrière Farnoux (ischios) ainsi que du deuxième ligne Madeira (main)

Provence Rugby - Béziers

La composition de Provence Rugby : 15. Lapègue ; 14. Bly, 13. Sanday, 12.Marrou, 11. Bouhedjeur ; 10. Selponi, 9. Cazenave (cap.) ; 7.Jegerlehner, 8. Axtens, 6.Piazzoli ; 5. Nkinsi, 4. Chartier ; 3. Lolohéa, 2.Jammes, 1. Wegrzyn.

Remplaçants : 16. Martin, 17. Nostadt, 18. Dufour, 19. Mousties, 20. Tarel, 21. Lavernhe, 22. Drouet, 23. Vernet.

Infirmerie : le staff technique enregistre les retours à la compétition du pilier Julius Nostadt, du troisième ligne Guillaume Piazzoli et de l’arrière Adrien Lapègue. En revanche, le demi d’ouverture Johnny Mc Phillips ne devrait pas être disponible contre Béziers. Le deuxième ligne Alexandre Flanquart et le demi de mêlée Jonathan Ruru sont encore absents et devraient revenir dans le groupe pour le déplacement à Mont-de-Marsan. Quant au troisième ligne anglais, Teimana Harrison, sa première apparition sous le maillot aixois est proche.

La composition de Béziers : 15.Lorre ; 14.Costa Storti, 13.Espeut (cap.), 12.Tofa, 11.Plazy ; 10.Dreuille, 9.Valentine ; 7.Benoy, 8.Hoarau, 6.Van Bost ; 5.Gayraud, 4.Bitz ; 3.Zabala, 2.Arnoldi, 1.Ahkaladze.

Remplaçants : 16.Pinto-Ferrer, 17.Fernandes, 18.Maamry, 19.Koen, 20.Goillot, 21.Malié, 22.Votu, 23.Arroyo.

Infirmerie : Clément Estériola (cervicales), Ferdinand Changel (cheville) et John Madigan (genou) ont eu quelques alertes durant les séances d’entraînement tout comme Adrien Latorre et Romain Uruty insuffisamment remis, laissant le seul Victor Dreuille à l’ouverture. Charly Malié couvrira le poste en cas de besoin. Paul Recor ne sera pas disponible également avec un genou récalcitrant depuis la rencontre face à Aurillac tandis que Pierre Courtaud est forfait pour de nombreuses semaines après une intervention chirurgicale programmée à une épaule.

Carcassonne - Rouen

La composition de Carcassonne : 15. Gianet ; 14. Jasmin, 13. Aguillon (cap.), 12. Carroll, 11. Clavières ; 10. Hilsenbeck, 9. Marqués ; 7. Harley, 8. Grigg, 6. Reynaud ; 5. Landman, 4. Joussain ; 3. Akhobadze, 2. Petriashvili, 1. Martinez.

Remplaçants : 16. Carbou, 17. Amrouni, 18. Manchia, 19. Onambélé, 20. Anon, 21. Mouchous, 22. Puletua, 23. Bekoshvili.

Infirmerie : l’encadrement reconduit le quinze de départ qui a ramené le nul (15-15) de Grenoble. Sur le banc, il va y avoir des modifications suite à la reprise de Romain Manchia et Jordan Puletua. Tous deux seront sur la feuille de match. Mis au repos lors du déplacement à Grenoble, Dorian Jones postule pour une place dans le groupe des 23.

La composition de Rouen 15.Surano ; 14.Bertschy, 13.Jackson, 12.Gontineac, 11.Masilevu ; 10.Pourteau, 9.Campeggia ; 7.Vincent, 8.Fofana, 6.J.Leleu ; 5.Salmon, 4.Astle (cap.) ; 3.Thomas, 2.Lesueur, 1.Fournier.

Remplaçants : 16.Poisson, 17. Clement, 18.J.Maximin, 19.Mapapalangi, 20.Nanette, 21.Luatua, 22.Marty, 23.H.N’Diaye.

Infirmerie : Peter Lydon erre toujours en salle de musculation et kiné, le club ne veut prendre aucun risque avec lui, il ne reviendra que à 100 %. Mathieu Bonnot refait du coffre et de la puissance, le mois de mars pourrait signifier son retour. Soulémane Camara, a rechuté sur sa cheville, il est reparti pour un mois de repos et de soins. Tarus qui avait pris un K.-0. sur son match de retour, et ce très rapidement, est laissé en récupération. Il reste les blessés longue durée, Raph Vieilledent, et Julien Ruaud notamment.

Massy - Montauban

La composition de Massy : 15. Clouté ; 14. Carré, 13. Seigneuret, 12. Guillomot, 11. Farissier ; 10. Ortolan ; 9. Prier ; 7. Nollet, 8. Gbizie, 6.Deccuber ; 5. Oulaï, 4. Chauveau (cap.) ; 3. Ferrer, 2. Trassoudaine, 1.Poipy.

Remplaçants : 16. Chabeaudie, 17. Corréa, 18. Nonkontwana, 19.Lam, 20. Pichon, 21. Haydon-Wood, 22. Taulagi, 23. Visser.

Infirmerie : le centre Victorien Jacomme sera ménagé ce week-end en raison d’une alerte musculaire à l’ischio-jambier survenue à l’entraînement. Le troisième ligne Clément Lanen attend un deuxième avis de neurologue après sa commotion subie contre Grenoble. Il pourrait reprendre la semaine prochaine. Le centre Tom Cusson (cheville) et le troisième ligne Mehdi Tlili (cheville) devraient reprendre bientôt.

La composition de Montauban : 15.Tuculet ; 14.Rokoduguni, 13.Bonnefond, 12.Tupuola, 11.Guillemin ; 10.Abzhandadze, 9.Venter ; 7.Munoz, 8.Witt, 6.Quercy (cap.) ; 5.Manukula, 4.Vaotoa ; 3.Burduli, 2.Firmin, 1.Agnési.

Remplaçants : 16.Feltrin, 17.Vanaï, 18.Gimeno, 19.Uanivi, 20.Giorgadze, 21.Meric, 22.Mathy, 23.Laval.

Infirmerie : Dan Malafosse est indisponible, tout comme Josua Vici, opéré du dos, Nicolas Solveyra (épaule) et Maxime Salle, touché aux adducteurs. Lucas Seyrolle est en cours de reprise après sa blessure à l’épaule. Seva Galala a repris l’entraînement normalement mais est encore un peu juste pour le déplacement à Massy. Enfin, Tyrone Viiga souffre d’une luxation de l’épaule et devrait revenir à la fin du mois de février.

Soyaux-Angoulême - Colomiers

La composition de Soyaux-Angoulême : 15. Lafitte, 14. Ratuva, 13. Mau, 12.Naqiri, 11. Laforgue ; 10. Ugalde, 9. Saubusse ; 7. Burgaud, 8. Jarmouni, 6. Gibouin (cap.) ; 5. Kitwanga, 4. Nabou ; 3.Gogisvanidzé, 2. Aveï, 1. Vartan.

Remplaçants : 16. Bidart, 17. El Ansari, 18. Beukeboom, 19. Martins, 20. Texier, 21. Bau, 22. Brosset, 23. Saulo.

Infirmerie : victime d’une fracture à la mâchoire sur la pelouse de Rouen lors de la précédente journée, Yassin Boutemmani est forfait pour cette rencontre tout comme Yassine Jarmouni, commotionné à Rouen. Ces absences s’ajoutent à celles de plus longue date comme les piliers Omar Dahir, Mickaël Kumbiraï, du troisième ligne Irakli Tskhadadzé et de l’ouvreur Baptiste Tugayé. Omar Odishvili est lui aussi toujours forfait. Un casse-tête en première ligne pour le staff angoumoisin d’autant que le talonneur Kévin Le Guen est lui aussi laissé au repos.

La composition de Colomiers : 15. Girard ; 14. Rokoduguni, 13. Campagnaro, 12. Deysel, 11. Palisson ; 10. Javaux, 9. Séguéla ; 7. Lescure, 8. Peysson, 6. Coletta (cap.) ; 5. Granouillet, 4. Thomas ; 3.Pirlet, 2. Larrieu, 1. Djehi.

Remplaçants : 16. Ready, 17. Dubois, 18. Ricard, 19. Dastugue, 20. Perrin, 21. Gori, 22. Auriac, 23. Fepulea’i.

Infirmerie : Paul Pimienta a repris à 100 % mais a été jugé trop juste pour postuler. Beka Sheklashvili soigne des tensions au mollet. Pour Mathis Galthié (douleur au psoas), la reprise se fera dans une dizaine de jours. Hikawera Elliot, après sa plaie à la cuisse, a pu reprendre en fin de semaine. Jack Whetton et Waël Ponpon sont toujours suspendus, sauf que ce dernier est toujours touché à la mâchoire. Simon Delas sera de retour dans six semaines.

Vannes - Nevers

La composition de Vannes : 15. Camou ; 14. Hulleu, 13. Freitas, 12. Valleau, 11.Bastardie ; 10. Lafage, 9. Percillier ; 7. Gorrissen (cap.), 8.Boulier, 6. Chateau ; 5. Johnson, 4. Marks ; 3. Kite, 2. Léafa, 1. Berguet.

Remplaçants : 16. Béziat, 17. Bessonard, 18. Leroux, 19. J. Edwards, 20. Bazin, 21. Gouaux, 22 Hollinshead, 23. Tafili.

Infirmerie : la venue de Nevers ce soir se fera sans Afoa (mollet), Bordelai (genou), Myles Edwards (genou), tout comme Vilaseca (fracture du pouce), alors qu’Etienne se ressent de douleur à la hanche. Ces joueurs viennent gonfler l’effectif de l’infirmerie où sont déjà pensionnaires Borie (pied), Abendanon (opéré d’un biceps cette semaine – saison terminée), alors que Iachizzi est appelé en sélection italienne pour préparer le Tournoi des 6 nations.

La composition de Nevers : 15. Jaminet ; 14. Ambadiang, 13. Loaloa, 12. Paris, 11.Erasmus; 10. Reynolds, 9. Manevy ; 7. Adendorff, 8. Fraser (cap.), 6 Plataret; 5. Chachanidze, 4. Van der Merwe ; 3.Kaikatsishvili, 2. Elia, 1. Tufele.

Remplaçants : 16. Hamel, 17. Mataradze, 18. Polutele, 19. Kazubek, 20. Barbier, 21. Ménoret, 22. Derrieux, 23. Falatea.

Infirmerie : blessé fin novembre à Mont-de-Marsan, le centre Rudy Derrieux - promu capitaine cette saison - retrouve le groupe, de même que deux autres absents de longue date, le deuxième ligne Lado Chachanidze et l’ouvreur Tanguy Ménoret. Le pilier Cleopas Kundiona, les troisième ligne Hugues Bastide et Steven David, l’ouvreur Yohan Le Bourhis et le trois-quarts aile Lucas Blanc rejoignent une infirmerie « riche » d’une douzaine de joueurs ; les deux troisième ligne seront rétablis pour la réception d’Aurillac, la semaine prochaine.

Agen - Biarritz

La composition d'Agen : 15. Lamoulie ; 14. Railevu, 13. Garrigues, 12. Ramoka, 11.Etcheverry ; 10. Vincent, 9. Takulua ; 7. Erbani, 8. Devergie, 6.Lokotui ; 5. Demotte (cap.), 4. Olmstead ; 3. Burin, 2. Martinez, 1. Lombard-Buret.

Remplaçants : 16. Sosene-Feagai, 17. Barrington, 18. Maksymiw, 19.Gayraud, 20. Idjellidaine, 21. Jantjies, 22. Farrance, 23. Hamadache.

Infirmerie : cette nouvelle période de trêve a permis aux Agenais de vider un peu plus l’infirmerie. Dorian Bellot, Walter Desmaison, Loris Zarantonello et Malik Hamadache sont de retour avec le groupe. Chez les trois-quarts, le seul absent est Jefferson-Lee Joseph, qui est en phase de reprise. Chez les avants. Il en est de même pour Vincent Farré, espéré contre Mont-de-Marsan. Théo Sauzaret est toujours absent, blessé au biceps. Beau Farrance a ressenti une douleur. Le gros point noir vient d’Arnaud Duputs, qui sera encore absent un mois, blessé à l’ischio.

La composition de Biarritz : 15. Jonas ; 14. Speight, 13. Perraux, 12. Cadot, 11.Barry; 10. Germain, 9. Couilloud ; 7. Hébert, 8. Dixon, 6.O’Callaghan (cap.) ; 5. Tyrell, 4. Motoc ; 3. Samaran, 2. Sauveterre 1. Erdocio.

Remplaçants : 16. Carella, 17. Saldadze, 18. Ma’afu, 19. Dyer, 20.Aurrekoetxea, 21. Fariscot, 22. Matiu, 23. Azariashvili.

Infirmerie : l’absence d’El Fakir (genou) se compte encore en mois. Tabidze (tendon d’achille) et Francoz (ménisque) sont absents pour au moins huit semaines. Millar (biceps) a encore trois mois d’arrêt. Soury (tendon d’achille) est espéré pour le prochain bloc. Jalagonia, blessé à une épaule, est forfait pour le voyage à Agen. Aliouat (luxation d’un coude) est absent quinze jours. Dyer (entorse des ligaments d’un genou), Nutsubidze (ménisque) et Cubelli (phase de reprise) sont encore un peu justes. Vincent Martin a été opéré d’un tendon d’Achille.