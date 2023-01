Arrivé l’été dernier en provenance d’Agen, Émilien Gailleton, 19 ans, est déjà une valeur sûre de la Section paloise qui vient de prolonger son jeune prodige jusqu’en 2026. Voici les statistiques du trois-quarts centre ou ailier qui a déjà convaincu Fabien Galthié de l’incorporer dans le groupe France élargi.

13 matchs

Arrivé lors de la dernière intersaison à la Section paloise, Émilien Gailleton n’a pas disputé les deux premières journées de Top 14. Sébastien Piqueronies l’a titularisé pour la première lors de la troisième journée pour la réception de Toulouse. Un véritable baptême du feu concluant puisque l’ancien agenais n’a plus jamais quitté la feuille de match depuis, avec dix titularisations lors des treize matchs suivant. C’est le troisième joueur le plus utilisé par Sébastien Piqueronies avec 908 minutes de temps de jeu, derrière Jack Maddocks (935) et Zack Henry (930).

7 essais

Il a inscrit son premier essai en Top 14 dès son deuxième match, lors du déplacement à Montpellier. Émilien Gailleton affiche désormais sept essais à son compteur. Il est le deuxième meilleur marqueur du Top 14 à égalité avec le Clermontois Alivereti Raka, juste derrière le Lyonnais Ethan Dumortier (8). Le Palois a réussi deux doublés : Le premier lors du succès à La Rochelle puis le deuxième face à Bayonne, lors de sa première titularisation au poste d’ailier.

Excellente nouvelle pour les supporters de la Section paloise. Le club béarnais a annoncé ce mercredi la prolongation jusqu'en 2026 d'Emilien Gailleton !https://t.co/oovZWzEuiy — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 25, 2023

5 franchissements

Émilien Gailleton est aussi très bien placé en terme de franchissements. Seul Jack Maddocks fait mieux dans les rangs palois (11), alors que Clément Laporte se retrouve à égalité avec l’ancien agenais. Ce sont les trois joueurs palois qui créent le plus de brèches dans les défenses adverses (44,7 % à eux trois de l’ensemble des franchissements de l’équipe). Toujours le secteur offensif, Émilien Gailleton a cassé dix plaquages et réussi dix passes après contact.

34,3 km/h

C’est la vitesse de pointe du phénomène palois. Fllashé à 34,3 km/h, il s’approche des joueurs les plus rapides du championnat comme Damian Penaud (37 km/h) ou Cheslin Kolbe (36,9 km/h) qui ont déjà réalisé des pointes exceptionnelles.

85 plaquages

Malgré son activité offensive, Émilien Gailleton n’oublie pas de défendre. Il est le trois-quarts palois qui a réalisé le plus de plaquages depuis le début de la saison, devant son compère du centre Jale Vatubua (65) et l’ouvreur Zack Henry (62). Émilien Gailleton est celui qui présente le meilleur taux de réussite dans cette exercice (79,5).