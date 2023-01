Glasgow a annoncé ce mardi la fin de contrat de Rufus McLean, coupable de relation abusive en décembre 2022. L'international écossais (22 ans ; 3 sélections) avait déjà été suspendu par les Warriors en raison de violences conjugales.

Rufus McLean n'est plus un joueur des Glasgow Warriors. Le club écossais a annoncé ce mardi la fin du contrat de son ailier (22 ans ; 3 sélections) après avoir été condamné par la police de relation abusive en décembre 2022. Pour rappel, Rufus McLean avait été suspendu par son club en raison de violences conjugales.

Le directeur général des Glasgow Warriors, Al Kellock, a déclaré: " Les Glasgow Warriors sont fiers d'être un club centré sur la famille et sont fiers de toujours représenter nos fans et notre ville. Rufus a admis avoir été victime de violence conjugale et ses actions ne peuvent être tolérées, ce qui a entraîné la fin de son emploi chez Glasgow Warriors. Nous avons pris cette affaire très au sérieux. Malheureusement, pour tout crime, il y a une victime et en tant que club, nous voulons reconnaître l'impact sur la jeune femme impliquée".