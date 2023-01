TRANSFERTS - En fin de contrat avec le RC Vannes, le deuxième ligne anglais, estampillé JIFF, pourrait, selon nos informations, prendre la direction du Stade montois la saison prochaine. Il ne sera pas conservé en Bretagne.

Myles Edwards possède un profil qui plaît. Joueur formé en France (passé par La Rochelle, Aurillac, Oyonnax), il est puissant, avance constamment au contact et est capable de sauter en touche. Son gabarit imposant (1,99m pour 125 kg) en fait un numéro 5 assez complet. Même s'il pêche encore dans la discipline. C'est d'ailleurs l'une de ses fautes qui a permis au SUA de bénéficier de la balle de match il y a deux semaines à La Rabine.

De son côté, Mont-de-Marsan cherche un joueur capable de faire avancer son équipe et de caler la mêlée. C'est pourquoi une proposition a bien été transmise à Edwards. Lequel serait particulièrement intéressé pour rejoindre, à 25 ans, l'effectif de Patrick Milhet. Un effectif dans lequel ne figurera plus José Luiz Gonzalez. Le talonneur argentin ne devrait pas être conservé dans les Landes et cherche actuellement un nouveau challenge. Côté Vannetais, l'intérêt annoncé dans ces colonnes pour Alex Arraté se confirme. Un accord serait sur le point d'être trouvé.