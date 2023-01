COUPES D'EUROPE - Un nouveau championnat domine les compétitions européennes cette saison. L'URC (United Rugby Championship) a réussi à placer quinze de ses seize clubs en phases finales. Avec notamment un sans faute dans la Champions Cup.

Cette année marquait l'arrivée des clubs Sud-Africains dans la Champions Cup. Leur intégration à l'URC (United Rugby Championship) a permis à ce championnat de se démarquer à l'échelle mondiale. Sur les seize clubs qui la composent, quinze d'entre eux se sont qualifiés en huitièmes de finale de leur compétition, dont un huit sur huit en Champions Cup. Une performance inédite, tous championnats confondus, depuis l'instauration des poules de douze clubs.

Avec le Leinster en tête de gondole, et ses statistiques folles lors des premières journées, les équipes de ce championnat ont réalisé une performance de haute volée. En tout, ils ont remporté 21 de leurs 32 matchs, affichant un pourcentage de 66% de victoires sur l'ensemble des huit clubs. En comparaison, les clubs français, pourtant vainqueurs des deux dernières éditions, ne se sont imposés qu'à 12 reprises en autant de matchs, une différence énorme à ce niveau. Trois de ces clubs vont recevoir leurs huitièmes de finale, le Leinster, qui pourrait recevoir tous leurs matchs jusqu'à la finale, les Stormers et les Cell C Sharks.

Les Zèbre de Parme, le mauvais élève

En Challenge Cup, les équipes de l'URC ont également fait preuve d'une grande maîtrise. Ils n'ont connu la défaite qu'à douze reprises sur leurs matchs, dont quatre d'entre elles pour la simple équipe des Zèbres de Parme.

Le vilain petit canard de ce championnat, le seul club éliminé dès les phases de poules, ce sont donc les Zèbres de Parme. La franchise italienne s'est inclinée dans toutes ses rencontres et traverse une très mauvaise passe dans leur championnat, avec un seul point pris sur leurs dix derniers matchs. Toujours à la recherche de sa première victoire cette saison, toutes compétitions confondues, ils sont la seule raison qui a empêché l'URC de réaliser des phases de poule parfaite. Avec quinze clubs présents dans les matchs couperets, les clubs de l'URC peuvent ambitionner de remporter la Champions Cup et la Challenge Cup, mettant fin à une disette qui dure depuis cinq ans dans chacune des compétitions.