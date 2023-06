Champions Cup – À l’occasion de la quatrième et dernière journée de la phase de groupe de la Champions Cup, les Clermontois ont dans un premier temps bien résisté samedi sur la pelouse du Cap face aux Stormers. Avant de craquer dans le deuxième acte et de s’incliner 30-16, une défaite synonyme d'élimination de cette Champions Cup. De leur côté, les Sud-Africains valident une victoire bonifiée et joueront les huitièmes de finale.



À l'occasion de la dernière journée de la phase de groupe de la Champions Cup, Clermont se déplaçait en Afrique du Sud samedi pour défier les Stormers. Dire que la semaine de préparation de ce match a été agitée du côté de Clermont tient de l’évidence. Le manager Jono Gibbes a été écarté de ses fonctions lundi, l’identité du nouvel entraîneur principal - Christophe Urios – a été officialisée mercredi. Entretemps, les joueurs avaient décollé vers Le Cap en Afrique du Sud pour jouer à plus de 12 000 kilomètres de Clermont la dernière rencontre de la phase régulière de Champions Cup ce samedi, face aux Stormers. Clermont tient d'abord le choc... Sur le banc, s’installait l’ancien adjoint de Jono Gibbes, Jared Payne tandis que Christophe Urios prendra de manière concrète les commandes de l’équipe dès lundi, avec le retour des Auvergnats en France. Clermont est mal embarqué dans cette Champions Cup et la priorité est donnée au Top 14 mais les partenaires de Judicaël Cancoriet espéraient faire bonne figure pour ce quatrième match de poule. Dans le premier acte, les Clermontois résistent bien aux assauts des Stormers. Les Sud-Africains tiennent le ballon dans le camp auvergnat mais butent sur une défense plutôt hermétique. L’ASM empêche son adversaire de prendre les devants et se montre même réaliste. En fait, les Auvergnats réussissent à scorer par le pied d’Anthony Belleau sur quasiment chacune de leurs incursions dans les 40 mètres adverses (14e et 35e). avant la pause, les Stormers s’en remettent à une pénalité longue distance de Kade Wolhuter pour réduire l’écart (3-6, 38e). … puis Clermont perd pied Dans le deuxième acte, les Stormers changent de visage. Animés par une nouvelle charnière, ils accélèrent le rythme. Sur l’une des offensives sud-africaines, Anthony Belleau récolte un carton jaune pour un en-avant jugé volontaire. À 14 contre 15 et face à une équipe qui impose un rythme intense, les Clermontois craquent alors. En 10 minutes, ils encaissent un 19-0. Tout d’abord, ils perdent pied au sens littéral du texte. Sans leur ouvreur, ils manquent une touche sur pénalité, en trouvent une directe sur un jeu au pied de pression puis expédient l’ovale en ballon mort. Dans le même temps, les Stormers ont mis de l’huile dans les rouages de leur jeu. Evan Roos s’extrait en force d’un ballon porté (48e), Herschel Jantjies met à profit un cadrage débordement d’école de Suleiman Hartzenberg (52e), puis Daniel du Plessis trouve une brèche dans la défense clermontoise sur une passe sur un pas de Joseph Dweba (55e). Pour trois essais en trois éclairs. Clermont vient de prendre un coup sur le casque. Et même quand Bautista Delguy réussit à marquer un essai en contre (61e), les Stormers répliquent rapidement par un nouveau ballon porté validé par Deon Fourie (64e). Les Stormers valident ainsi un succès bonifié 30-16. Fin de l’aventure Champions Cup pour Clermont Avec cette défaite sèche, Clermont compte 6 points au classement. La place finale que Clermont occupera dans cette poule B dépend désormais des rencontres à venir entre l’Ulster (10e avec 3 pts) et Sale (9e avec 5 pts), ainsi que celle entre Montpellier (7e avec 7 pts) et les London Irish (11e avec 1 point). D’ores et déjà, on sait qu’a minima l’Ulster ou Sale doublera Clermont à l’issue de cette phase régulière. Et donc que Clermont ne pourra pas figurer parmi les 8 premiers de cette poule, qui se qualifient pour les huitièmes de finale de Champions Cup. En revanche, l’équipe clermontoise peut finir au 9e ou 10e rang, places qui qualifient pour les huitièmes de finale de la Challenge Cup.