Vaincus à domicile par Gloucester (17-26), les Girondins quittent la Champions Cup sans succès. Dépassés par des Cherry and Whites mobiles à souhait, les hommes de Frédéric Charrier ne disputeront aucunes phases finales européennes y compris celles du Challenge Cup. Une vraie distorsion en comparaison à des souhaits émis en début de saison.

Qu'il est loin le temps des ambitions, celui des espérances en tout genre qui vous autorise les rêves les plus enfouis. Les Girondins spéculaient sur cette édition pour tutoyer les sommets, il n'en sera rien. Sachant leur destin avant le coup d'envoi, les hommes de Frédéric Charrier pouvaient malgré tout assurer une éventuelle consolante en Challenge Cup. Pas la panacée mais un moyen d'exister dans le concert européen. Jalibert ouvrira d'entrée les hostilités avec une pénalité récompensant l'investissement initial (3-0, 2ème). Une impression validée quelques minutes plus tard après une offensive d'éclat initié par l'ouvreur international, une fixation d'école de Cordero pour envoyer Gimbert vers les étoiles (10-0, 16 ème).



Des débuts en fanfare soudainement freinés par les envies irrésistibles des troupes de George Skivington d'aller chercher les extérieurs. Avec réussite, tant les lancements furent fluides et dans l'avancée. C'est pourtant le talonneur McGuigan qui validera la réplique (10-5, 26 ème) sur un ballon porté classique. Les locaux retombaient dans leurs travers entraperçus la semaine dernière en Afrique du Sud, à savoir l'indiscipline. Tour à tour, Diaby et Boniface écoperont d'un carton jaune en l'espace de trois minutes amoindrissant l'effectif. Sans conséquence immédiate, puisque l'UBB se sortira des dernières situations près de sa ligne à son avantage avant la pause.

L'UBB sort des schémas

Malgré une résistance louable et intense, Tuisue marquera un essai en force qui viendra semer le doute dans les têtes et les envies (10-12, 46ème). Mais Bordeaux-Bègles réagira dans la foulée après une initiative de Ducuing du fond de terrain et une concrétisation de Boniface (17-12, 51 ème). Ce fut certainement le dernier signe de vie des Girondins par la suite, emportés par des errances multiples sur à peu près tous les secteurs de jeu. L'explication également d'une formation de Gloucester en balance pour une qualification et bien plus alerte dans ses organisations que son hôte. Barton, heureux dans ses tentatives, accentuera à trois reprises la marque pour sécuriser la donne (17-21, 59 ème).

Confrontés à cette indiscipline marquante et évitable, les locaux s'enlisaient dans un rugby brouillon. Au grand dam des supporters de Chaban-Delmas qui avaient répondu présents, l'UBB n'était plus en mesure d'inverser la tendance. McGuigan se manifestait par un doublé sur une copie conforme du premier (17-26, 63 ème) et éteindre au passage les derniers espoirs de Bordeaux-Bègles pour rivaliser. Un quatrième échec consécutif en autant de rencontres pour la formation du président Marti, et une élimination complète de toutes compétitions. Une grande déception qui doit amener une réaction en contradiction avec des Anglais altruistes et joueurs, et qui seront venus chercher leur qualification pour les 8 ème de finale de la Champions Cup avec une certaine aisance.