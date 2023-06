Les compositions officielles de la 4e journée de Champions Cup

Comme chaque semaine découvrez toutes les compositions officielles ainsi que les infirmeries de chaque clubs pour la 4e et dernière journée de la phase de poule de Champions Cup !

Lyon - Bulls

Le XV de départ de Lyon : 15. Arnold ; 14. Tuisova, 13. Maraku, 12. Regard, 11. Dumortier ; 10. Berdeu, 9. Doussain ; 7. Sobela, 8. Taufua (cap.), 6. Cretin ; 5. R. Taofifenua, 4. Lambey ; 3. Bamba, 2. Marchand, 1. S. Taofifenua.

Remplaçants : 16. Coltman, 17. Kaabèche, 18. Tafili, 19. Mayanavanua, 20. William, 21. Guillard, 22. Rimet, 23. Godwin.

Infirmerie : si Lima Sopoaga et Xavier Mignot ont repris l’entraînement, ils ne postulent pas encore à un retour à la compétition tandis que Baptiste Couilloud (hernie cervicale) est toujours aux soins. Niniashvili (ischios) est toujours en phase de reprise, la même blessure ayant touché le week-end dernier Pélissié (trois semaines) et Botha (5-6 semaines).

Northampton - La Rochelle

Le XV de départ de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Leyds, 13. Seuteni, 12. Favre, 11. Rhule ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Bourdeau, 8. Alldritt (cap.), 6. Botia ; 5. Picquette, 4. Sazy ; 3. Atonio, 2. Lagrange, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Lespiaucq-Brettes, 17. Sclavi, 18. Colombe, 19. Lavault, 20. Dillane, 21. Pa. Boudehent, 22. Berjon, 23. Thomas.

Infirmerie : victime d’une luxation de l’épaule gauche contre l’Ulster, Paiva rejoint le banc des blessés longue durée où figurent toujours Danty, Bourgarit, Haddad, Aouf - tous touchés à un genou - et Le Bail (mollet). Botia (côte) s’est entraîné normalement et sera dans le groupe. Si Atonio (genou) estimait en début de semaine qu’il serait davantage apte à jouer dans « deux semaines », le pilier droit des Bleus est espéré par le staff pour ce déplacement en Angleterre mais pas Skelton (genou) ni Tanga (pectoral). Victime d’une entorse de la cheville en fin de semaine dernière, Hatherell est incertain.

Bordeaux-Bègles - Gloucester

La composition de Bordeaux-Bègles : 15. Ducuing, 14. Cordero, 13. Uberti, 12 Moefana, 11 ; Tambwe ; 10. Jalibert ; 9. Gimbert ; 7. Diaby (cap.), 8.Timu, 6. Miquel ; 5. Cazeaux, 4. Jolmes ; 3. Falatea, 2 Sa, 1. Boniface.

Remplaçants : 16. Lamothe, 17. Poirot, 18. Vaotoa, 19.Marais, 20. Giammarioli, 21. Zabalaza, 22. M.Garcia, 23. Dubié.

Infirmerie : Jefferson Poirot (pouce cassé), et Matthieu Jalibert (lésion musculaire à une jambe) ont retrouvé le chemin de l’entraînement. Tout comme le troisième ligne anglais Tom Willis. Plusieurs hommes ménagés en Afrique du Sud devraient être rappelés (, Diaby ; Falatea, …). Zack Holmes sera laissé au repos pour cause de commotion. À la liste des blessés, s’est donc ajouté Maxime Lucu, touché à une cheville. Il a rejoint les Guido Petti, Pierre Bochaton, Yann Lesgourgues, Kane Douglas, Jean-Baptiste Lachaise ou Pablo Dimcheff à l’infirmerie.

Leinster - Racing 92

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Gelant ; 14. Wade, 13. Klemenczak, 12.Fickou (cap.), 11. Dupichot ; 10. Russell, 9.Le Garrec ; 7. Coulibaly, 8. Kamikamica, 6. Lauret ; 5. Palu, 4. Chouzenoux ; 3. Nyakane, 2.Tarrit, 1. Ben Arous.

Remplaçants : 16. Narisia, 17. Gogichashvili, 18.Kharaishvili, 19. Hemery, 20. Baudonne, 21. Gibert, 22. Saili, 23. Spring.

Infirmerie : C’est un Racing décimé qui se présentera samedi à Dublin : Fabien Sanconnie, Henry Chavancy, Anton Bresler, Teddy Iribaren, Cameron Woki, Hassane Kolingar, Ibrahim Diallo, Veikoso Poloniati sont tous blessés.Juan Imhoff devrait quant à lui être au repos.Dès lors, Laurent Travers et son staff ont dû puiser dans les réserves de leur effectif pour dresser une équipe compétitive. Ces gens-là pourront-ils rivaliser à l’Aviva Stadium face à la meilleure équipe du vieux continent ? Difficile à dire…

Stormers - Clermont

Le XV de départ de Clermont : 15. Newsome ; 14. O'Connor, 13. Tiberghien, 12. Moala, 11. Delguy ; 10. Belleau, 9. Jauneau ; 7. Tixeront, 8. Cancoriet (cap.), 6. Fischer ; 5. Lanen, 4. Jedrasiak ; 3. Slimani, 2. Fourcade, 1. Beria.

Remplaçants : 16. Boudou, 17. Bibi Biziwu, 18. Kubriashvili, 19. Amatosero, 20. Dessaigne, 21. Bezy, 22. Michet, 23. Mey.

Infirmerie : Tomas Lavanini (commotion), Cristian Ojovan (genou), Julien Heriteau (coude), Yohan Beheregaray (adducteurs) n’ont pas pu postuler pour le déplacement en Afrique du Sud. Peceli Yato est toujours indisponible et sa date de retour est très incertaine. Mis à part Arthur Iturria, les principaux cadres de Clermont (Raka, Vahaamahina, Simone, Penaud) sont restés en Auvergne.

Exeter - Castres

La composition de Castres : 15. Dumora ; 14. Bouzerand, 13. Séguret, 12. Cocagi, 11.Larregain ; 10. Botica, 9. Kockott ; 6. Babillot (cap.), 8.Tukino, 7. Delaporte ; 5. Vanverberghe, 4. Maravat ; 3.Chilachava, 2.Barlot, 1. Tichit.

Remplaçants : 16. Humbert, 17. Tierney, 18. Azar, 19. Kornath, 20.Pieterse, 21. Ben Nicholas, 22. Blanc, 23. Chabouni.

Infirmerie : l’infirmerie tarnaise s’est quelque peu chargée la semaine dernière. Les Tarnais ont perdu Martin Laveau dont le tendon d’Achille a cédé dès la cinquième minute de jeu face à Édimbourg. Malheureusement, cela acte la fin de la saison de l’ailier tarnais ainsi que l’a annoncé son club. Santiago Arata faisait son retour la semaine dernière après avoir soigné sa main mais il a malheureusement lui aussi dû quitter la pelouse après avoir subi une commotion. Il sera absent du déplacement en Angleterre et Rory Kockott reprendra du service.

Montpellier - London Irish

La composition de Montpellier : 15. Bouthier ; 14. Ngandebe, 13. Darmon, 12. Doumayrou, 11.Rattez ; 10. Carbonel, 9. Coly ; 7. Camara, 8. Mercer, 6. Van Rensburg ; 5. Willemse (cap.), 4. Chalureau ; 3. Haouas, 2. Paenga Amosa, 1.Chauvac.

Remplaçants : 16. Giudicelli, 17. Forletta, 18. Lamositele, 19. Doumenc, 20. Reinach, 21. Lucas, 22. Tisseron, 23. Stooke.

Infirmerie : le staff de Montpellier ne devrait pas effectuer beaucoup de changements par rapport à la semaine dernière. Mohamed Haouas devrait retrouver une place de titulaire, alors que Simon-Pierre Chauvac fera son retour à la compétition, lui qui n’a plus joué depuis la victoire face à Perpignan le 23décembre dernier. Nicolaas Van Rensburg, qui a retrouvé le terrain la semaine dernière devrait pouvoir enchaîner.Gabriel Ngandebe serait aussi appelé à débuter la rencontre, lui qui n’a plus joué depuis le 30 décembre. Remplaçant la semaine dernière, Yacouba Camara devrait commencer la rencontre ce dimanche. Néanmoins, Paul Willemse, une nouvelle fois associé à Bastien Chalureau, sera le capitaine du MHR pour ce dernier match de poule.Le deuxième ligne Eliott Stooke, qui a malheureusement plombé la saison de son ancien club de Bristol en Challenge Cup, devrait être sur le banc pour son deuxième match avec Montpellier.

Toulouse - Munster

Le XV de départ de Toulouse : 15. Jaminet ; 14.Mallia, 13.Barassi, 12.Ahki, 11.Delibes ; 10.R.Ntamack, 9.Dupont (cap.) ; 7.Willis, 8.Roumat, 6.Jelonch; 5.Meafou, 4.Arnold ; 3.Aldegheri, 2.Marchand, 1.Baille.

Remplaçants : 16. Cramont, 17.Neti, 18.Ainu’u, 19.Flament, 20.Brennan, 21.Cros, 22.Capuozzo, 23.A. Retière.

Infirmerie : Thibaud Flament (ischios) et Selevasio Tolofua (biceps) sont de retour et sont donc disponibles pour dimanche. Pita Ahki (genou) et Ange Capuozzo (main) est aussi définitivement remis, même s’ils étaient déjà dans le groupe élargi le week-end passé. Idem pour François Cros. Victime d’une lésion au mollet, Charlie Faumuina est forfait. Peato Mauvaka (doigt), Paul Graou (main) et Lucas Tauzin (cuisse) sont indisponibles.Thomas Ramos est suspendu, même si sanction prend fin dimanche soir.