Ils sont 42 à avoir été appelés par Fabien Galthié et son staff pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2023. Parmi eux, plusieurs nouveaux à 0 sélections. Mais les cadres les plus expérimentés sont toujours là. Saurez-vous retrouver l'ordre des Bleus les plus capés avec au minimum 10 sélections ? À vous de jouer !