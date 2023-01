INTERNATIONAL - Le sélectionneur de l'Écosse Gregor Townsend a révélé en conférence de presse avoir eu des contacts avec le XV de France pour l'après Coupe du monde.

Comme annoncé sur Rugbyrama il y a dix jours de cela lors de l'épisode de Pierre Mignoni avec le XV de France, l'ancien boss des Glasgow Warriors confirme bien avoir eu des contacts avec le XV de France dans l'optique d'une collaboration après la Coupe du monde. "C'était juste une première demande et ce n'est pas allé plus loin que ça parce que nous allons évidemment les affronter dans le Tournoi, donc je ne voulais pas en parler davantage que cela", a-t-il expliqué.

Alors que son contrat se termine cette année, il expliquait en conférence de presse ne pas avoir évoqué une potentielle prolongation avec la fédération écossaise. "Mais il va falloir attendre et voir. Aucune discussion n'a eu lieu (avec les instances) et je n'imagine pas qu'elles puissent avoir lieu avant la fin du Tournoi". Dans le Tournoi des 6 Nations à venir, l'Écosse recevra le pays de Galles (11 février), l'Irlande (12 mars) et l'Italie (18 mars) alors qu'elle se déplacera en Angleterre à Twickenham (4 février) et au Stade de France pour affronter les Bleus (26 février).

Le groupe écossais pour préparer le Tournoi est sorti officiellement ce mardi 17 février. On y retrouve le capitaine Jamie Ritchie ou encore Ben Healy. Mais surtout, surprise du chef, l'Anglais Ruaridh McConnochie (2 sélections avec l'Angleterre en 2019) éligible désormais a été appelé par Townsend. L'insaisissable Darcy Graham, auteur de 6 essais en 11 matchs avec le XV du Chardon en 2022, est lui toujours blessé et donc absent du groupe.