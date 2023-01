XV DE FRANCE - Ce mardi, Fabien Galthié a annoncé sa liste des 42 pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Parmi les joueurs, on en retrouve huit qui n'ont jamais porté le maillot de l'équipe de France. Quatre ans après, Yacouba Camara fait son retour.

4

Invité surprise de la liste de Fabien Galthié, Yacouba Camara n'a plus évolué en équipe de France depuis quatre ans. Son dernier match avec les Bleus remonte au 6 octobre 2019, lors de la rencontre de Coupe du monde face au Tonga (victoire 23-21).

8

Dans la liste des 42 du sélectionneur français, ils ne sont que huit à n'avoir jamais porté les couleurs du XV de France : Paul Boudehent, Louis Bielle-Biarrey, Romain Buros, Léo Coly, Julien Delbouis, Ethan Dumortier, Emilien Gailleton et Nolann Le Garrec.

4 ans plus tard pour Camara, 8 novices : la liste de l'équipe de France en chiffres...



Pour lire l'article : https://t.co/4RWPup0Nic pic.twitter.com/qJQkbAVvMQ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 17, 2023

11

Pour la onzième année consécutive, Gaël Fickou est sélectionné avec l'équipe de France. Sa première sélection était le 16 mars 2013, avec la réception de l'Ecosse pendant le Tournoi des 6 Nations (victoire 23-16). Il est aujourd'hui le joueur le plus capé de la liste, avec 74 sélections.

19

Par rapport aux 26 Chelemards de l'an passé, 19 sont présents dans cette liste. Il manque Gabin Villière, Jonathan Danty, Maxime Lucu, Cameron Woki, Peato Mauvaka et Jean-Baptiste Gros, Demba Bamba, tous blessés ou qui reviennent à peine de blessure.

2

Pour le Tournoi des 6 Nations, deux cadres de l'équipe de France devrait connaître leur première sélection depuis le dernier Grand chelem, après avoir manqué la tournée d'automne : François Cros et Melvyn Jaminet.

32

Dans la liste de Fabien Galthié, le plus vieux joueur est Uini Atonio avec ses 32 ans. Les deux plus jeunes joueurs sont Louis Bielle-Biarrey et Emilien Gailleton, qui ont 19 ans tous les deux.

11

Au total, onze clubs de Top 14 sont représentés dans la liste. Les seuls qui manquent à l'appel sont l'Aviron Bayonnais, Brive et Perpignan.