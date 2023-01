TOURNOI DES 6 NATIONS - Le sélectionneur Fabien Galthié et son staff ont tranché ! Ce mardi après-midi, ils ont révélé le premier groupe de 42 joueurs qui vont préparer le Tournoi des 6 Nations, qui commencera le 5 février en Italie.

On connaît le premier groupe de joueurs qui va préparer le début du Tournoi des 6 Nations. Comme c'est d'usage depuis la nomination de Fabien Galthié à la tête du XV de France, 42 joueurs sont convoqués. Au milieu de la semaine, l'effectif sera réduit à 28 afin que les 14 non sélectionnés retournent jouer pour leurs clubs.

La principale surprise de la liste vient du poste de demi de mêlée. Alors que Maxime Lucu et Baptiste Couilloud s'étaient imposés comme les deux tauliers derrière le capitaine Antoine Dupont, ils sont actuellement blessés et n'ont pas été retenus par le staff du XV de France. Le Lyonnais n'avait pas encore fait son retour à l'entraînement. Du coup, Fabien Galthié à choisi de faire appel à deux jeunes joueurs, à savoir le Montpelliérain Léo Coly et le Racingman Nolann Le Garrec.

Léo Coly est l'une des surprises du groupe de Fabien Galthié Huw Evans / Icon Sport - Huw Evans / Icon Sport

Les surprises Bielle-Biarrey et Boudehent

Derrière, le Palois Émilien Gailleton, le Lyonnais Ethan Dumortier, le Parisien Julien Delbouis et le Bordelais Louis Bielle-Biarrey sont bien présents comme cela était pressenti. En revanche, le Toulonnais Gabin Villière, toujours blessé, n'est pas de cette première liste alors que son retour est imminent. Contrairement à Damian Penaud qui est dans le groupe. Suspendu jusqu'à dimanche, le Toulousain Thomas Ramos est là, comme son partenaire Pierre-Louis Barassi.

Devant, l'encadrement tricolore a dû pallier le forfait de Cameron Woki en deuxième ligne, secteur dans lequel il a décidé d'appeler Thomas Jolmès et Thomas Lavault. En première ligne, Uini Atonio, indisponible le week-end dernier, a été retenu, contrairement à Dorian Aldegheri. Face aux blessures de Peato Mauvaka et Pierre Bourgarit au talonnage, Gaëtan Barlot et Teddy Baubigny ont été appelés. En troisième ligne, les Montpelliérains Alexandre Becognée et Yacouba Camara sont retenus, tout comme le Rochelais Paul Boudehent.

Le groupe des Bleus

Les piliers : Cyril BAILLE (Toulouse), Dany PRISO (Toulon), Reda WARDI (La Rochelle) ; Uini ATONIO (La Rochelle), Sipili FALATEA (Bordeaux-Bègles), Mohamed HAOUAS (Montpellier).

Les talonneurs : Gaëtan BARLOT (Castres), Teddy Baubigny (Toulon), Julien MARCHAND (Toulouse).

Les deuxième ligne : Bastien CHALUREAU (Montpellier), Thibaud FLAMENT (Toulouse), Romain TAOFIFENUA (Lyon), Thomas LAVAULT (La Rochelle), Paul WILLEMSE (Montpellier), Thomas JOLMES (Bordeaux-Bègles).

Les troisième ligne : Grégory ALLDRITT (La Rochelle), Alexandre BÉCOGNÉE (Montpellier), Dylan CRETIN (Lyon), François CROS (Toulouse), Anthony JELONCH (Toulouse), Sekou MACALOU (Stade français), Charles OLLIVON (Toulon), Yacouba CAMARA (Montpellier), Paul BOUDEHENT (La Rochelle)

Les demis de mêlée : Antoine DUPONT (Toulouse), Nolann Le Garrec (Racing 92), Léo COLY (Montpellier)

Les demis d’ouverture : Antoine HASTOY (La Rochelle), Matthieu JALIBERT (Bordeaux-Bègles), Romain NTAMACK (Toulouse).

Les centres : Julien DELBOUIS (Stade français), Gaël FICKOU (Racing 92), Emilien GAILLETON (Pau), Yoram MOEFANA (Bordeaux-Bègles), Pierre-Louis BARASSI (Toulouse).

Les arrières/ailiers : Romain BUROS (Bordeaux-Bègles), Melvyn JAMINET (Toulouse), Matthis LEBEL (Toulouse), Damian PENAUD (Clermont), Thomas RAMOS (Toulouse), Ethan DUMORTIER (Lyon), Louis BIELLE-BIARREY (Bordeaux-Bègles).