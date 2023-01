PRO D2 - Mauvaises nouvelles pour les deux promus. Vincent Etcheto, entraîneur de Soyaux-Angoulême, et Jean-Baptiste Dimartino, entraîneur de Massy, sont tous les deux convoqués devant la commission de discipline. Pour cause, leur comportement a été signalé par le quatrième arbitre de la rencontre.

La 17e journée va faire des dégâts chez les promus. En plus d'avoir tous les deux perdus, Vincent Etcheto et Jean-Baptiste Dimartino vont devoir passer devant la commission de discipline le 25 janvier. La cause est la même à chaque fois, un mauvais comportement noté par le quatrième arbitre. En attente du verdict de l'audience, ils ne sont pas suspendus.

Pour l'entraîneur de Soyaux-Angoulême, ce serait un véritable coup dur alors que son équipe est sur une série de cinq défaites consécutives. L'incident a eu lieu lors du dernier match de ses joueurs, sur la pelouse de Rouen (défaite 42-16). Vincent Etcheto est déjà passé devant la commission de discipline dans sa carrière d'entraîneur, notamment en 2017. Encore à la tête de l'Aviron Bayonnais à ce moment-là, il avait écopé d'une suspension de dix semaines.

De son côté, le coach de Massy, Jean-Baptiste Dimartino, est déjà passé devant cette commission de discipline après un match face à Nevers. A l'époque, il avait été sanctionné d'une semaine de suspension. Il est dans l'attente de sa sanction suite au match de ses joueurs face à Mont-de-Marsan.