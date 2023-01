INSOLITE - Antoine Dupont rejoint une nouvelle bande mais pas de panique pour les supporters toulousains. Cette année, le demi de mêlée fait partie de la troupe des Enfoirés comme il l'a confirmé sur ses réseaux sociaux. D'autres sportifs comme Sébastien Chabal et Esteban Ocon, nouveau membre lui aussi, sont de la partie.

Antoine Dupont ne cessera jamais de nous surprendre. Celui qui excelle sur les terrains le week-end va désormais s'essayer à la scène. Il a annoncé via ses réseaux sociaux qu'il rejoint la troupe des Enfoirés. Le joueur du Stade Toulousain est l'un des rares sportifs à faire partie de la bande dirigée par Michaël Youn, avec Sébastien Chabal et Esteban Ocon, pour qui ce sera la première année également. Les premières répétitions ont eu lieu le lundi 9 janvier 2023, dans la Halle Tony Garnier à Lyon. Il a pu y aller, alors qu'il a raté le match à La Rochelle deux jours plus tôt, pour le reposer avant la Coupe d'Europe.

Avec cette nouvelle corde à son arc, l'international français prend une importance rare sur la scène médiatique française pour un joueur de rugby encore en activité. A quelques mois du début de la Coupe du monde, et alors que le Tournoi des 6 Nations va débuter en février, Antoine Dupont multiplie les apparitions extra-sportives. Le meilleur joueur du monde en 2021 est depuis plusieurs saisons l'image du rugby en France et cette participation aux Enfoirés le confirme.