Quelques heures après le licenciement de Jono Gibbes à Clermont, ce lundi 16 janvier, Jean-Michel Guillon s'est expliqué sur les raisons de son choix. Le président de l'ASM a notamment souligné que l'ensemble du club devait se remettre la tête à l'endroit, alors que Jared Payne prendra en charge les Jaunrds pour le déplacement aux Stormers.

La réaction de Jean-Michel Guillon ne s'est pas faite attendre. Alors que Jono Gibbes a été licencié de son poste de manager de l'ASM, ce lundi matin, le président de Clermont s'est expliqué lors d'une conférence de presse exceptionnelle. "On est à un moment important de l'histoire du club" débutait l'ancien cadre de Michelin. "Il y avait entre nous une relation d'hommes. C'est certainement la décision la plus difficile que j'ai dû prendre dans ma carrière professionnelle". En poste depuis juillet 2021, le technicien néo-zélandais a finalement été écarté après un mois de décembre inquiétant et un début d'année chaotique (trois victoires en sept matchs), que le club avait pourtant coché.

"On cible un certain nombre de matchs. On a eu les matchs de Brive et de Toulouse qui n'ont pas été à notre avantage. A partir de là, après Toulouse, on se dit avec Jono, il faut qu'il y ait un avant et un après Toulouse. Nos prestations ne sont pas au niveau de ce que nous sommes" poursuivait le président clermontois qui souhaite maintenant que tout le club reparte sur de bons rails. "J'assume la décision que j'ai prise. J'ai vu les joueurs ce matin, et le message que j'ai passé, c'est que tout le monde se remette en questions dans le club. Moi, le premier, l'entraîneur, là il était au centre de la décision, et les joueurs."

Top 14 - Jared Payne (à droite) prend les choses en main à Clermont dans l'attente d'un nouvel entraîneur. Icon Sport - Icon Sport

Payne promu entraîneur principal en attente d'un successeur

Après la fin précipitée du mandat Gibbes, l'ASM s'active pour chercher le successeur de l'ancien manager de La Rochelle. Les noms de Mario Ledesma et Christophe Urios sont revenus avec beaucoup d'insistance ces derniers jours, et il semblerait que l'ex-bordelais soit en pole. Dans ce contexte presque inédit dans l'histoire récente de l'ASM, Jean-Michel Guillon veut vite boucler ce nouveau dossier brûlant. "Nous voulons rapidement pouvoir présenter le nouvel entraîneur de l'ASM. A l'heure qu'il est, je n'en ai pas. Nous sommes toujours en discussions. Je ne parlerai pas aujourd'hui des noms qui circulent. Il faut impérativement que ce club puisse avoir un entraîneur rapidement. Les discussions n'avaient pas débuté avant ce week-end."

Les Jaunards affronteront les Stormers (samedi, 19:30) en Champions Cup et se rendront donc en Afrique du Sud avec Jared Payne comme nouvel entraîneur principal, lui qui était jusqu'à présent entraîneur de la défense.