À trois semaines du début du Tournoi des 6 Nations, le XV de France se présentera en Italie sans plusieurs joueurs importants (Danty, Mauvaka, Vincent ...). Dans ce contexte, Thibault Giroud a détaillé le plan à suivre pour amener les Bleus dans la meilleure des formes à Rome, alors que certains ont davantage joué que d'autres, si l'on reprend le XV de départ qui a affronté l'Afrique du Sud.

Thibault Giroud s'en tient à son plan. Le directeur de la performance du XV de France a accordé un entretien exclusif à Midi Olympique, expliquant notamment que les Bleus "n'avaient pas plus de blessés que la saison passée". Mais à moins de trois semaines du début du Tournoi des 6 Nations, la gestion des Bleus n'a pas été la même pour toutes les équipes, si l'on reprend le XV de départ qui a affronté l'Afrique du Sud, lors du match phare de la tournée d'automne.

Ils ont joué plus de 1000 minutes

Trois dans le pack, deux dans la ligne arrière : le calcul est rapidement fait, ils sont cinq à avoir été titulaires face aux Springboks et à avoir joué plus de 1000 minutes cette saison. Tout en haut, on retrouve Damian Penaud, qui est le seul à dépasser les 1100 minutes passées (1105 exactement) sur un terrain lors de cette saison 2022-2023. Conséquence ou pas, l’ailier auvergnat est actuellement à l’infirmerie, touché à un ischio-jambier. Il devrait néanmoins être apte pour la début du Tournoi des Six Nations.

Derrière le futur bordelo-béglais, suivent Grégory Alldritt (1082), Cameron Woki (1045), Thomas Ramos (1036) et Anthony Jelonch (1016). À noter que l’avant-dernier cité est actuellement suspendu. Privé de pelouse depuis le 21 décembre dernier, on peut aisément imaginer que l’arrière du Stade toulousain aurait franchi la barre des 1100 minutes, lui aussi.

XV de France - Cameron Woki Icon Sport

Ils ont joué moins de 1000 minutes

À un peu plus de la moitié de la saison, cinq Bleus du XV de départ aligné face à l'Afrique du Sud ont joué moins de 1000 minutes. Ce qui représente également moins de treize matchs complets de quatre-vingt minutes. Parmi eux, le capitaine Antoine Dupont a joué 941 minutes depuis la première journée de Top 14. De quoi faire grimacer Thibault Giroud soucieux de savoir comment se déroulera la saison du Toulousain. Aux côtés du Gersois, Charles Ollivon a également été beaucoup utilisé par Toulon, avec 937 minutes.

Profitant de la blessure de François Cros, l'ancien bayonnais a été impérial lors de la tournée de novembre lui qui est, pour l'instant, épargné par les blessures. À l'inverse des deux leaders du XV de France, Jonathan Danty est mis au repos forcé depuis le 31 décembre. Blessé au genou, il sera forfait pour le Tournoi des 6 Nations et pourra se régénérer. Le Rochelais a joué autant de minutes que Charles Ollivon depuis le début de saison. Enfin, Yoram Moefana frôle les 1000 minutes (982) et sera indéniablement scruté avant le Tournoi.

Jonathan Danty est forfait pour le Tournoi et devrait se faire opérer dans les jours qui arrivent. Le Rochelais souffre d'une rupture du ligament croisé postérieur mais le croisé antérieur pourrait également être touché.



Toutes les infos ici > https://t.co/Il0CRmKlJm pic.twitter.com/DYgIZGWqPP — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 11, 2023

Ils ont joué moins de 800 minutes

Les 312 minutes jouées cette saison par le pilier gauche, Cyril Baille, sont bien évidemment à remettre dans leur contexte. Le Toulousain a enchaîné les pépins physiques. Après avoir été opéré cet été des adducteurs, le joueur de 29 ans s’est de nouveau blessé, justement face à l’Afrique du Sud à Marseille. Depuis quelques semaines, Baille peut de nouveau aligner les feuilles de match, mais il a logiquement beaucoup moins joué. Toujours au niveau de la première ligne, Julien Marchand (685 minutes) fait partie des moins utilisés en club. Parfois sur le banc au profit de Peato Mauvaka, le talonneur fait partie de cette catégorie, ce qui équivaut à dix matchs. Pour rester côté toulousain, Thibaud Flament détient lui un total de 547, sachant qu’il a également été souvent blessé.

XV de France - Peato Mauvaka Icon Sport

Sachant que c’est au niveau de la première ligne que les rotations se font le plus souvent, il n’est pas non plus étonnant de trouver Uini Atonio. Le Rochelais est actuellement bloqué à 799 minutes. Indiscutable partout où il passe, le Néo-Zélandais d’origine a été touché au genou face à Toulouse la semaine passée et sera éloigné des terrains pendant trois semaines environ.

Derrière, seul Romain Ntamack n’atteint pas les 800 minutes. La raison ? Le demi d’ouverture toulousain s’est blessé lors de la deuxième journée de championnat face à Toulon et n’est revenu que pour le début de la tournée d’automne avec les Bleus. Depuis, il enchaîne les matchs et en est actuellement à 734 minutes de disputées.