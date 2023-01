Face aux Ospreys, le géant Paul Willemse a fait de sérieux dégâts dans la défense adverse. L'international français s'est offert un doublé pour cette troisième journée de Champions Cup en terre galloise. Malgré les deux essais du deuxième ligne, le MHR n'a pu éviter la défaite au Liberty Stadium de Swansea.

Lancé par Léo Coly, le troisième ligne Zach Mercer et son talent incroyable ouvrent une porte en servant Willemse à l'intérieur. Tranchant comme une lame et puissant comme un titan, il percute le talonneur gallois Scott Baldwin puis étale ses 2 mètres et ses 136 kilos sur la ligne d'en-but.