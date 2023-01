TRANSFERTS - Actuellement à la recherche d'un ouvreur, le Racing 92 se serait récemment renseigné sur la situation du demi d'ouverture des Boks Manie Libbok (25 ans, 3 sélections). Selon le média sud-africain Rapport, le joueur des Stormers est désiré par Stuart Lancaster alors que la franchise du Cap souhaite le conserver jusqu'en 2027.

Ce n'est un secret pour personne, le Racing 92 est à la recherche d'un ouvreur pour la saison prochaine. Avec le départ annoncé de Finn Russell à Bath notamment, le club francilien s'active actuellement pour chercher le successeur de l'Écossais. D'autant plus que le Fidjien Ben Volavola sera en fin de contrat à la fin de la saison. Si le Perpignanais Tristan Tedder s'est engagé avec les Ciel et Blanc et qu'Antoine Gibert est présent dans l'effectif, d'autres demis d'ouverture ont été sondés. La piste menant au joueur d'Exeter, Joe Simmonds, a notamment été étudiée avant d'être finalement abandonnée. Ce dimanche, le média sud-africain Rapport révèle que Stuart Lancaster, qui arrivera à la tête du club l'an prochain, désire maintenant enrôler le demi d'ouverture des Springboks Manie Libbok.

Joueur important des Stormers cette saison, le Sud-Africain a été titulaire lors de chacune de ses treize apparitions avec la franchise du Cap. Il vivait même sa première sélection internationale face à la France en novembre. Mais s'il veut avancer sur ce dossier, le Racing 92 aura fort à faire puisque l'entraîneur des Stormers, John Dobson, souhaiterait prolonger le contrat de son joueur jusqu'en 2027... Le chantier de l'ouverture continue pour les Racingmen.