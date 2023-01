L'aventure de Jono Gibbes à Clermont semble toucher à son terme. Le manager de l'ASM est en effet sur la sellette et devrait être reçu par sa direction en début de semaine, pour un entretien préalable à licenciement. Les mêmes dirigeants clermontois étudient depuis plusieurs jours des pistes pour son remplacement. Les noms de Christophe Urios et Mario Ledesma sont considérés prioritaires.

La défaite historique vendredi soir face à Leicester (29-44) devrait donc être celle de trop pour Jono Gibbes à Clermont. Dès le lendemain (samedi), nous vous révélions sur Rugbyrama une position désormais très instable pour l’entraîneur à la tête du club auvergnat, lequel avait déjà pris contact avec de possibles remplaçants, dont l’ancien talonneur iconique Mario Ledesma. Une information qui s’est confirmée ce week-end, au moins pour la première partie : en début de semaine, Gibbes devrait être reçu par sa direction pour un entretien formel, lequel devrait déboucher sur une mise à l’écart et le début d’une procédure de licenciement. Il lui restait 18 mois de contrat à l’ASMCA (2024).

Revenu en Auvergne en 2021, pour succéder à Franck Azéma dont il avait été l'adjoint lors du titre de 2017, Gibbes n'aura jamais réussi à remettre l'ASMCA sur le devant de la scène. Toutes compétitions confondues, il présente un ratio négatif de victoires à 44% (22 victoires, 1 nul, 26 défaites). Le technicien néo-zélandais paye surtout un hiver en eaux troubles. Car après un bon début de saison, où les Jaunards s'étaient notamment offert La Rochelle et Lyon au Michelin et pointaient à la 4ème place, les Jaunards ont concédé un premier accroc face à Bordeaux-Bègles, en octobre dernier.

Après près de 10 ans de loyaux services, Xavier Sadourny s'en va. Un phénomène "d'usure et de messages plus difficiles à transmettre auprès des joueurs" est la raison de cette décision.



Un début d'année dans le noir pour Clermont et Gibbes

Cette rencontre aura été le point de départ du déclin jaune et bleu, avec notamment une défaite rageante face à Bayonne, une leçon subie au Racing et un revers à la 89ème minute à Brive. En 2023, l'ASM a également dû concédé une lourde défaite face à Toulouse avant de licencier Xavier Sadourny. L'entraîneur de l'attaque clermontoise a été remercié après dix ans de service, assumant une certaine usure et des messages qui ne passaient plus avec l'effectif jaune et bleu.

Avec une deuxième lourde défaite concédée à domicile, Jono Gibbes a peut-être entraîné ses hommes pour la dernière fois au Michelin ce week-end face aux Tigers.