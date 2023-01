Aligné par Pierre Caillet depuis la saison dernière et des débuts prometteurs face à Oyonnax, le jeune arrière de l'ASBH Gabin Lorre détonne par sa véritable capacité d’adaptation et son sens inné du jeu.

Il confirme ses bonnes dispositions de semaines en semaines. Auteur d’un doublé plein de malice face à Aurillac, profitant d’une offrande de Costa Storti puis d’une interception, Gabin Lorre coche toutes les cases d’une pépite en devenir. Capable de casser des lignes, cherchant la continuité en permanence et doté d’un jeu au pied performant, lui qui n’hésite pas à taper des banana-kick pour trouver des touches inespérées, le joueur formé aux Rives d’Hérault poursuit son ascension. Que ce soit à l’arrière ou sur une aile, le Piscénois se distingue en apportant des solutions crédibles et pertinentes au triangle d’attaque de l’ASBH.

Avec une treizième titularisation à son compteur cette saison, il est crédité de six essais mais surtout générateur d’actions d’éclat et de franchissements qui perturbent les défenses adverses. Dans un rugby où les gabarits sont puissants et robustes, il redonne ses lettres de noblesse à l’évitement et ses formes diverses dans la recherche permanente de faire vivre le ballon. Lié à Béziers jusqu’en 2025, l’international universitaire est l’un des nombreux étendards du centre de formation tels qu’Espeut, Recor, Courtaud, Uruty et bien d’autres à s’emparer du pouvoir avec panache, comme un vent de fraîcheur qui souffle sur le club aux onze Brennus qui peut désormais s’appuyer plus que jamais sur ces talents offensifs.