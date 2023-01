Président du Groupement d'Interêt Public 2023, Jacques Rivoal a évoqué les échéances à venir en ce qui concerne la Coupe du monde France 2023, lors d'un entretien accordé au Journal Du Dimanche. Il fixe notamment les objectifs de vente de billets, avec l'ouverture de la plateforme de revente le 24 janvier prochain.

À neuf mois du début de la Coupe du monde 2023, Jacques Rivoal est sur tous les fronts. À la tête du comité d'organisation de l'événement, le président du Groupement d'Interêt Public 2023 (GIP) avoue que "les nuits ont courtes". Dans un entretien paru dans le Journal Du Dimanche, Rivoal a partagé les différents objectifs avant le Mondial en France, alors que le contexte est quelque peu tendu avec les différentes affaires récentes dans le rugby français. "Malgré cet environnement agité, le comité d'organisation a continué de travailler avec les membres fondateurs [...] On n'a pris aucun retard", promettait Rivoal, avant d'avouer : "J'en ai marre de toutes ces histoires. C'est le passé, je suis focalisé sur la préparation de la Coupe du monde, que les amoureux du rugby attendent."

La plateforme de revente s'ouvrira le 24 janvier

Aussi, le patron du comité d'organisation confiait les prochains objectifs de France 2023, avec notamment l'ouverture de la plateforme sécurisée de revente de billets pour la Coupe du monde. "On va ouvrir notre plateforme de revente le 24 janvier à 18 heures. Il y a encore des fans qui n'ont pas pu acquérir un billet et on va en proposer sans surenchère sur le prix initial. Au Japon, 100 000 billets avaient ainsi été revendus." Rivoal fixait enfin les objectifs de vente : "On sera peut-être sur ces bases : plus de 10000 billets ont déjà été déposés jeudi, quand on a ouvert la plateforme aux revendeurs. Et il reste encore des opportunités sur les hospitalités. On pense qu'on arrivera à remplir tous les stades de la compétition à 100 %." Si l'objectif est atteint, la fête pourrait être belle pour cette Coupe du monde 2023.