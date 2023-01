Entré à la 27ème minute de jeu, le demi de mêlée est revenu sur la défaite des Lyonnais sur le pelouse du StoneX Stadium.

"Après cette défaite, on a la sensation d’être retombé dans les travers qui étaient les nôtres ces derniers mois. À ce jeu, dès lors que tu ne réalises pas une bonne entame ou une bonne première période en général, c’est difficile d’espérer quoi que ce soit. Nous étions parvenus à inverser la tendance la semaine dernière à Pau sauf que, sans manquer de respect aux Palois, ce n’est pas la même chose quand tu rencontres une grosse équipe comme les Saracens. Même si ce n’était pas hier les meilleurs Saracens qu’on ait pu voir ces cinq-six dernières années. Contre de telles équipes, les moindres petits détails et les moindres absences coûtent très cher. On prend deux cartons jaunes et en infériorité numérique, en encaisse 21 points. Contre eux, la moindre erreur est payée cash."