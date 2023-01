Les clubs français ont connu un sombre week-end pour cette troisième journée de Challenge Cup. Sur les six équipes tricolores engagées, seul le Stade français s'est imposé alors que Bayonne et Brive ont subi les assauts du Benetton et du Connacht. Perpignan n'a également rien pu faire face à Glasgow.

Le Stade français assure Après avoir perdu le match aller en Afrique du Sud, les Parisiens ont cette fois pris leur revanche face aux Lions de Johannesburg (17-7). Les Soldats Roses ont notamment pu compter sur un essai de Laurent Panis et quatre pénalités réussises de Joris Segonds et Arthur Coville. Avec deux victoires en trois rencontres, le Stade français se classe en bonne position pour se qualifier en phase finale de la Challenge Cup. Pau frustré Les Palois eux, se sont inclinés à domicile face aux Dragons (15-21). Pourtant, Daniel Ikpefan avait ouvert la marque à la 7ème minute avant que Clark et Hewitt ne donnent l'avantage aux Dragons à la pause (7-15). Les Béarnais n'ont ensuite pas pu revenir en seconde période mais peuvent encore croire à la qualification. Pau sort vaincu de sa rencontre face aux Dragons de Newport ! ?\u26aa\ufe0f #ChallengeCupRugby pic.twitter.com/r92AHZeqrK — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 13, 2023 Troisième défaite pour Bayonne Les Basques ont subi leur troisième revers de suite sur la pelouse du Benetton Trévise (26-7). Malgré un essai d'entrée du jeune Yohan Orabé, l'Aviron s'est ensuite fait dominé par les Italiens. Venus avec une équipe largement remaniée, les Bayonnais avaient certainement la tête ailleurs. Ils recevront les Scarlets, samedi 21 janvier, pour la dernière journée de Challenge Cup. Brive passe à travers C'est peu dire que le CA Brive n'a pas fait de la Challenge Cup un objectif majeur de sa saison. Focalisés, à raison, sur la lutte pour le maintien en Top 14, les Coujoux ont tout de même encaissé une sévère déconvenue sur la pelouse du Connacht, 61 à 5. Troisième défaite de rang pour les Corréziens qui affronteront Cardiff la semaine prochaine pour décrocher une première victoire. Perpignan avait la tête ailleurs Malgré un bon début de match, l'USAP n'a pas tenu la cadence face à Glasgow. Les Catalans se sont inclinés 40-26 face aux Écossais, subissant eux aussi leur troisième défaite en Challenge Cup. Les Perpignanais joueront leur dernière rencontre vendredi prochain à Bristol. Profitez de la nouvelle application Rugbyrama ! • Vous êtes IPHONE ou IPAD ? Téléchargez l'appli IOS

