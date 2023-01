PRO D2 - Le troisième ligne de Montauban Quentin Witt avait du mal à se remettre de la victoire à l'arraché des siens face à Provence Rugby (20-16). Il avait notamment un mot pour son demi de mêlée Shaun Venter, auteur de l'essai de la victoire.

Alors que tout espoir semblait perdu, vous gagnez à la dernière seconde. Comment est-ce possible ?

Ça a été un match très engagé, un vrai bras de fer. Ça a été très compliqué mais on y est parvenu avec beaucoup de caractère, une sacré paire comme on dit. Les Aixois nous ont posé beaucoup de problèmes et on n'a pas été aidés non-plus... Il y avait un peu tout contre nous mais on a réussi à se sortir de ce piège. Il ne faut vraiment pas être cardiaque quand même.

Vous avez été réduits à treize et avez connu une grosse baisse de régime en cours de match. Comment l'expliquer ?

Je ne sais pas s'il y a eu une baisse de régime. C'est juste qu'on subissait les impacts, il y avait beaucoup de décisions contre nous et nous, au lieu de se resserrer et de combattre, on levait la tête. Certains mecs râlaient aussi. Et forcément quand tu es occupé à râler contre l'arbitre, tu n'est plus concentré sur ton boulot et Aix-en-Provence a bien joué le coup. Après quand, tu es à treize, c'est plus compliqué.

Offensivement, vous n'arriviez pas à vous libérer ?

Comme les matchs contre Angoulême ou Massy, on est encore un peu fébriles. Il faut qu'on arrive à basculer, à être sûrs de nos forces. Bizarrement, on n'a pas ressenti ça sur le match à Biarritz, mais à la maison, on a une fébrilité.

Dans le dernier quart d'heure, vous préfiérez aller en touche que prendre les points et chercher le nul ?

Les matchs nuls c'est bon, on a donné déjà. Il faut qu'à domicile on soit conquérents, qu'on soit dominateurs donc il fallait qu'on y croie jusqu'au bout. Là, on les embête sur une touche, du coup leur talon lobe le bloc, on récupère, pick and go et Shaun va marquer. Donc c'est magnifique. Après, il faut qu'on arrive à se rendre les matchs plus facile car la pièce ne tombera pas toujours du bon côté.

Que pouvez-vous nous dire de la performance de Shaun Venter, auteur d'un doublé ?

Après le match, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit merci ! (rires). C'est un joueur d'expérience, qui athlétiquement parlant est très fort. Il faut qu'on se mette dans sa roue et qu'on se serve de mecs comme ça qui ont de l'envie et de l'énergie. Ça fait du bien au groupe.

Kévin Firmin semble marquer à dix minutes de la fin mais l'essai est refusé. Votre avis?

Moi, franchement, ça commence à me gonfler qu'on ne fasse pas appel à la vidéo. Je sais qu'on est mal classés mais la semaine dernière Max Mathy finit dans l'en-but et on ne fait pas appel à la vidéo, là l'arbitre de touche est sûr de lui alors qu'on voir que Kévin Firmin marque avant que le ballon ne gicle. Je pense que ça mérite d'être regardé. Je vois des fois des matchs de Top 14 ou Pro D2 où les arbitres prennent trois minutes pour analyser une situation. Pourquoi pas chez nous ?